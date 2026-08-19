Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Pretresljive fotografije Tupacove obdukcije: Družina zapustila sodno dvorano

Las Vegas, 19. 08. 2026 18.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Sojenje Tupac Shakur.

Skoraj tri desetletja po umoru slavnega raperja se je njegova družina na sojenju Duaneu 'Keffe D' Davisu v Las Vegasu soočila z enim najtežjih trenutkov. Drugi dan sojenja je tožilstvo poroti namreč pokazalo eksplicitne fotografije Tupacove obdukcije. Prizori so bili zanje tako šokantni, da so nekateri družinski člani obrnili glave stran, drugi vstali in zapustili sodno dvorano.

Pred poroto je drugi dan sojenja stopila dr. Lisa Gavin, forenzična patologinja in mrliška oglednica okrožja Clark, ki je spregovorila o poškodbah, ki jih je raper Tupac Shakur utrpel v streljanju 7. septembra 1996. Najprej so pokazali fotografijo vreče za truplo, nato pa še posnetke poškodb njegovega telesa od blizu. Za določene družinske člane je bilo to preveč, zato so nekateri obrnili glave stran, drugi pa so sodno dvorano nemudoma zapustili, poročajo tuji mediji.

Gavinova je pojasnila, da je Shakur utrpel več strelnih ran. Ena krogla je prešla skozi prsni koš in mu hudo poškodovala desno pljučno krilo. Zdravniki v Univerzitetnem medicinskem centru so mu odstranili pljučno krilo, da bi poskušali ustaviti notranjo krvavitev, vendar je raper kljub temu umrl šest dni pozneje, 13. septembra 1996.

Fotografije so med drugim prikazovale cevke v njegovih prsih in sledi kirurških posegov, s katerimi so mu zdravniki poskušali rešiti življenje. V tem času je Davis tiho sedel za obrambno mizo in se občasno posvetoval z odvetniki. Obtožen je umora s smrtonosnim orožjem, tožilci pa trdijo, da je kaznivo dejanje storil v pomoč kriminalni združbi.

Čeprav so nekateri družinski člani zapustili sodno dvorano zaradi fotografij, je Shakurjev bratranec Zayd Akinyela ostal. "Mislim, da podrobnosti pomagajo, zlasti ljudem, ki so mu bili blizu. Osebno mi pomagajo pri procesu žalovanja. Mislim, da smo 30 let čakali, da bi lahko ustrezno žalovali," je Akinyela povedal novinarjem pred sodiščem.

Preberi še Davis zanikal sodelovanje pri umoru Tupaca

"Mnogi ljudje ne morejo preboleti izgube, dokler ne razumejo, kaj se je zgodilo njihovi ljubljeni osebi in kako se je to zgodilo. Zato sem želel ostati in si to ogledati, zaradi lastnega miru," je dodal.

Akinyela je priznal, da mu je bilo gledanje fotografij izjemno težko, in opisal, da se je počutil grozno žalostno. Družinski člani so se po kratkem odmoru vrnili v sodno dvorano, sojenje pa se je nadaljevalo s pričanjem drugih prič tožilstva.

tupac shakur sodišče sojenje fotografije družina

Elizabeth Olsen je prvič postala mama

Za neodzivno Hayden Panettiere reševalce poklical brat njenega partnerja?

Moskisvet.com Kdo je ubil Tupaca? Po skoraj 30 letih se začenja sojenje – bo resnica prišla na dan?
24ur.com Začela se je glavna obravnava zoper Branka Krkleca
24ur.com Tožilstvo priče Tupacovega umora obvestilo, da so lahko v življenjski nevarnosti
24ur.com Zbil otroka, bil obsojen, a po enem letu kar še na prostosti
24ur.com Sojenje za umor Božića traja že več kot pet let
24ur.com Bo eden najbolj odmevnih nerešenih umorov dobil epilog?
24ur.com Brata Menendez po 35 letih za zapahi kmalu na prostosti?
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Konec avgusta starše čaka neprijetno presenečenje: otroški čevlji niso več prav
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Noseča Anne Hathaway navdušila na Disneyjevem dogodku: prejela naziv, ki ga dobijo le izbranci
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
Kaj bi porodničarke želele, da bi vedela vsaka nosečnica?
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
5 razlogov, zakaj otrok (še) ne obvlada jeze
zadovoljna
Portal
Znani slovenski par pričakuje sina
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Pri 26 se je poročila z milijarderjem, 63 let starejšim od sebe, umrla pa je pri komaj 39 letih
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Danes bi praznoval 57 let: njegova smrt je pretresla milijone, zgodba pa še vedno boli
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
Pokazala je moškega, ki ji je ukradel srce, sledilci pa niso ostali tiho
vizita
Portal
Čiščenje holesterola iz krvi odstranjuje tudi mikroplastiko?
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Volumetrična dieta: ko lahko jeste več in shujšate brez občutka lakote
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
Lahko sončna očala preprečijo glavobole? Odgovor vas bo morda presenetil
cekin
Portal
Šolski koledar 2026/27: kdaj bodo prvi podaljšani vikendi in počitnice?
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Nova pravila v Italiji razburjajo turiste: otroci po tej uri ne smejo več sami ven
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
Pri 19 letih je pustil fakulteto zaradi AI. Danes zasluži šestmestne zneske na mesec
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
To poletje bi lahko izbrisalo skoraj vso gospodarsko rast Evrope
moskisvet
Portal
Med njima je 39 let razlike, a pravita, da je skoraj ne opazita
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Golob odprl paket jordanskega kralja: poglejte, kaj je bilo v njem
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
Grški raj brez ležalnikov, barov in glasne glasbe
dominvrt
Portal
Vročina je minila, nevarnost pa ne: zdaj je pravi trenutek za pregled balkonskih rož
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
'Trik' za sijoče liste, ki je lahko nevaren za vaše rastline
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
Te štiri zdravilne rastline nabiramo avgusta: ne zamudite pravega trenutka
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
S čistilnim alkoholom previdno: tem površinam se raje izognite
okusno
Portal
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Odlični recepti za dni, ko imate doma samo jajca, nekaj zelenjave in 'nič pametnega'
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
Popoln jedilnik za en poletni dan: enostavne ideje, ki jih boste z veseljem ponovili
voyo
Portal
Območje brez signala
Dekliščina
Dekliščina
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Love Island Adria
Love Island Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907