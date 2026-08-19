Pretresljive fotografije Tupacove obdukcije: Družina zapustila sodno dvorano

Pred poroto je drugi dan sojenja stopila dr. Lisa Gavin, forenzična patologinja in mrliška oglednica okrožja Clark, ki je spregovorila o poškodbah, ki jih je raper Tupac Shakur utrpel v streljanju 7. septembra 1996. Najprej so pokazali fotografijo vreče za truplo, nato pa še posnetke poškodb njegovega telesa od blizu. Za določene družinske člane je bilo to preveč, zato so nekateri obrnili glave stran, drugi pa so sodno dvorano nemudoma zapustili, poročajo tuji mediji. Gavinova je pojasnila, da je Shakur utrpel več strelnih ran. Ena krogla je prešla skozi prsni koš in mu hudo poškodovala desno pljučno krilo. Zdravniki v Univerzitetnem medicinskem centru so mu odstranili pljučno krilo, da bi poskušali ustaviti notranjo krvavitev, vendar je raper kljub temu umrl šest dni pozneje, 13. septembra 1996.

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Umor raperja Tupaca Shakurja. AP - POOL PHOTO

Sojenje Tupac Shakur Profimedia

Sojenje Tupac Shakur. Profimedia

Tupac Shakur (desno) AP

Notorious B.I.G. in Tupac Profimedia











Fotografije so med drugim prikazovale cevke v njegovih prsih in sledi kirurških posegov, s katerimi so mu zdravniki poskušali rešiti življenje. V tem času je Davis tiho sedel za obrambno mizo in se občasno posvetoval z odvetniki. Obtožen je umora s smrtonosnim orožjem, tožilci pa trdijo, da je kaznivo dejanje storil v pomoč kriminalni združbi. Čeprav so nekateri družinski člani zapustili sodno dvorano zaradi fotografij, je Shakurjev bratranec Zayd Akinyela ostal. "Mislim, da podrobnosti pomagajo, zlasti ljudem, ki so mu bili blizu. Osebno mi pomagajo pri procesu žalovanja. Mislim, da smo 30 let čakali, da bi lahko ustrezno žalovali," je Akinyela povedal novinarjem pred sodiščem.