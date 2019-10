Soočenje z rakom: Ob pogledu na šope las sem začela kričati

Gre za sistemsko kronično bolezen, ki tudi v primeru ozdravljenja od posameznika zahteva redne kontrolne preglede. Do raka privede nenormalna delitev celic. Pojavi se lahko v katerikoli starostni dobi, najpogosteje pa pri ljudeh, starejših od 50 let. Poznamo več vrst raka: kostni rak, rak pljuč, ... , rak dojk in prav pri slednjem velja omeniti, da čeprav večinoma prizadane ženske, pred njim moški niso povsem varni. V Sloveniji za njim zboli približno en odstotek moške populacije, kar pomeni približno 10 do 15 moških letno.

Mesec oktober ali rožnati oktober velja za mesec ozaveščanja in boja proti raku dojk. Slednji po razširjenosti zaseda vodilno mesto in predstavlja enega glavnih razlogov za umrljivost žensk. Prav zaradi tega že samo ime v zavesti večine pripadnic nežnejšega spola vzbuja občutke strahu. Kljub temu, da se metode zdravljenja nenehno izboljšujejo in da je rak dojk v primeru zgodnjega odkritja čedalje bolj ozdravljiv, ga ženska populacija v večini še vedno enači s smrtjo.

Pravilen pregled dojk: 1. Dvignite desno roko in položite levo dlan na desno dojko. Iztegnite prste in jih stisnite skupaj ter s krožnimi gibi pretipajte celo dojko. Začnite na zunanjem obodu dojke in se z roko premikajte proti bradavici. Ponovite postopek še za levo dojko. 2. Nagnite se naprej in podprite desno dojko z desno roko. Z nežnimi krožnimi gibi leve roke rahlo pritiskajte na dojko.Ponovite postopek še za levo dojko. 3. Nagnite se naprej, spustite levo roko. S stisnjenimi prsti desne roke pretipajte levo pazduho, nato ponovite pregled še z razprtimi prsti. Postopek ponovite še za desno pazduho. 4. Po kopanju si oglejte dojke v ogledalu in jih primerjajte. Prepričajte se, da ni nobenih vidnih sprememb. Nato sklenite roke za glavo in ponovno preverite, ali so vidne kakšne spremembe.

Zakaj in kaj povzroči nenormalno delitev celic?

Celica je najmanjša strukturna in funkcionalna enota vsakega živega organizma. Naše telo je sestavljeno iz na milijone različnih celic, ki nenehno propadajo, se obnavljajo in delijo. Tovrstni procesi, ki so nadzorovani s strani številnih mehanizmov, naj bi ohranjali naše telo 'zdravo'. Včasih pa se zgodi, da ti mehanizmi odpovejo in takrat se začenjo celice deliti in kopičiti nenadzorovano. Na takšen način nastane tumor. Ob tem je potrebno poudariti, da niso vsi tumorji smrtno nevarni. Benigni tumorji so zgrajeni iz celic, ki so zelo podobne normalnim, a imajo omejeno sposobnost rasti. Po odstranitvi z operacijo se benigni tumorji načeloma ne pojavijo ponovno. Ker se ne širijo v druge dele telesa in ne ogrožajo našega življenja, jih ne štejemo med rakaste tvorbe. Življenjsko ogrožujoči tumorji so znani kot maligni. Tovrstni tumorji so zgrajeni iz nenormalnih celic, ki se delijo in razraščajo popolnoma neurejeno in nenadzorovano. Vraščajo se v okoliška tkiva, na katerih slej ko prej pride do okvar. Nemalokrat prodrejo tudi v mozgovnice in žile, od tam pa jih limfni sistem raznese naprej po telesu. V ostalih organih, ki so lahko od točke žarišča precej oddaljeni, tako nastajajo novi tumorji oziroma zasevki ali metastaze.

Dejavniki tveganja za razvoj raka dojk

Med dejavniki za nastanek raka dojk pri ženskah velja izpostaviti demografske dejavnike (starost, spol in zemljepisna lega), dejavnike materinstva (zgodnja prva menstruacija, pozna menopavza, starost več kot 30 let pri prvem porodu, nerodnost - kar pomeni, da ženska nikoli ni rodila, nizko število otrok in opustitev dojenja), hormonske spremembe (oralna kontracepcija, hormonsko nadomestno zdravljenje), uživanje prekomernih količin alkohola, prekomerna telesna teža, ionizirajoče sevanje, nepregledovanje dojk z mamogramom in dednost. Ko govorimo o slednjem dejavniku, velja omeniti, da so dedne oblike raka dojk najpogosteje posledica mutacij v genih BRCA 1 in BRCA 2.

Rakava obolenja so v porastu: število obolelih se kljub čedalje bolj naprednim oblikam zdravljenja in možnostih zgodnjega odkrivanja ne zmanjšuje. K temu po prepričanju mnogih prispeva tudi življenjski slog posameznika ter poleg zgoraj omenjenih dejavnikov tveganja dolgoročna izpostavljenost stresu. Stres je znan tudi kot 'rak moderne družbe', v našem telesu pa povzroči takšne in drugačne reakcije, saj cilja neposredno na nadledvične žleze, ki so zadolžene za pravilno delovanje hormonskega sistema.

Z rakom dojk so se soočile nekatere slavne ženske, ki so spregovorile o svojih bolečih izkušnjah in priznale, da so zaradi tovrstne bolezni spremenile pogled tako nase kot na celotno okolico.

Shannen Doherty

48-letna igralka Shannen Doherty je leta 2015 izvedela, da ima raka dojk. Takrat je bila stara 44 let, dogodke po postavljeni diagnozi pa je opisala z besedami: ''Spomnim se, da sem si umivala lase in naekrat sem v rokah držala cele šope las. Začela sem kričati in klicati mamo. Mislim, da je bil ta prizor zame s psihološkega stališča veliko bolj travmatičen kot katerakoli od številnih operacij, ki so sledile. Kmalu zatem me je obiskala prijateljica, ki mi je obrila glavo. Ob pogledu na mojo novo podobo so bile prisotne tako solze kot smeh.'' Igralkin rak je danes v fazi mirovanja, sama pa se, kot pravi, ob tem trudi živeti čimbolj zdravo: ''Prehranjujem se zdravo in se trudim biti čimbolj pozitivna. Hvaležna sem svoji družini, prijateljem, zdravnikom in oboževalcem, ki so mi ves čas nudili oporo.''