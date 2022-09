Pretresljive zgodbe o Hammerjevih dejanjih naj bi javnosti ponudila njegova žena

Elizabeth Chambers naj bi uporabila prijateljičin mail za komunikacijo z mediji, tem pa je tako servirala zgodbe o (nekdanjem) soprogu, ki so kasneje pretresle javnost. Njeno ime je izkoristila za svoje cilje – želela je namreč polno skrbništvo nad otrokoma.

Elizabeth Chambers, nekdanja žena igralca Armieja Hammerja, naj bi izkoristila prijateljičin elektronski naslov in tako medijem poslala nekaj zasebnih informacij in zgodb, ki so kasneje odmevale v javnosti. Spletna stran Page Six poroča o posnetkih zaslona sporočil, ki jih je Chambersova poslala nekdanji prijateljici, v katerih je tej pojasnila, da se je vpisala v njen uporabniški račun in pričela pošiljati sporočila z bogato vsebino, med drugim tudi to, da naj bi Armie osvajal igralko Lily James.

icon-expand Elizabeth Chambers in Armie Hammer FOTO: Profimedia

Oktobra 2020, tri mesece po tem, ko sta nekdanja zakonca naznanila razhod, je Chambersova znova pisala prijateljici in zahtevala, da ''znova pričneta s pošiljanjem komentarjev in namigov". S tem je namigovala na sporočila, ki jih je nameravala poslati Daily Mailu in The Sunu, vse z vsebino, povezano z Jamesovo. Ko so se zgodbe kasneje res pojavile v medijih, so ti stopili na njeno stran, prejela pa je tudi mnogo komentarjev podpore. Čeprav je Lily James zanikala govorice o romantični zvezi, je bila Chambersova še korak bliže svojemu cilju – pridobitvi polnega skrbništva nad otrokoma Harper in Fordom.

Iz sporočil je razvidno tudi, da je Chambersova prijateljico prosila, da medijem posreduje igralčeve fotografije z njegovega vzporednega Instagramovega profila, torej tistega, na katerem si je dovolil malo več, javnost pa je zanj izvedela januarja 2021: ''Pomembno je, da prejmejo vse in da izvedo, da več materiala prihaja kmalu.'' Chambersova je sodelovala tudi z Effie, ki je 34-letnega igralca obtožila sadizma in navdušenja nad kanibalizmom, njegova sporočila pa razkrila javnosti in s tem uničila njegovo kariero. Namen zvezdnikove nekdanje soproge naj bi bil jasen – zagotoviti si skrbništvo nad podmladkom.