Prevarano Khloe muči nespečnost, Tristan pa že z drugo?

Medtem ko Khloe Kardashian po razhodu z NBA košarkarjem trpi za nespečnostjo, je on že naredil korak naprej: fotografi so ga opazili v družbi Karizme Ramirez, ki je bila v preteklosti v bežnem razmerju z glasbenikom Chrisom Brownom.

Potem ko je v javnosti odjeknila vest, da košarkar Tristan Thompson kljub enemu javnem škandalu ni prenehal z varanjem svoje partnerice Khloe Kardashian, se je ta po njegovem zadnjem skoku čez plot odločila, da ga dokončno zapusti. Odmevna afera, v katero je bila vpletena dolgoletna prijateljica družine Kardashian, Jordyn Woods, se je končala s solzami, tako zanjo kot za Khloe, medtem ko je 27-letni Thompon, po poročanju tujih medijev, že naredil korak naprej.

Tristan Thompson je Khloe prevaral z njeno dolgoletno prijateljico, Jordyn Woods FOTO: Profimedia

Tristana, ki ima s Khloe desetmesečno hčerko True Thompson, so fotografi kmalu po razhodu s Kardashianovo opazili v spremstvu 28-letne Karizme Ramirez, ki se ukvarja z modelingom. Slednjo so leta 2013 večkrat opazili v spremstvu glasbenika Chrisa Browna, ki je bil v tistem času v precej turbulentnem razmerju s pevko Rihanno. Nekaj časa se je namigovalo, da je bil Brown medtem, ko sta bila z Rihanno 'na pavzi', v razmerju z Ramirezovo, kar pa na koncu ni preraslo v nič resnejšega.

Tristan Thompson je že obrnil nov list FOTO: Profimedia

Ramirezova je v dneh po Tristanovem in Khloeinem odmevnem razhodu košarkarja večkrat spremljala na večerjah: z njim so jo opazili tako v malibujski restavraciji Nobu kot tudi v newyorški restavraciji Carbone, kjer je večerjala s Tristanom in njegovimi soigralci. Thompsonov obraz je večino časa krasil nasmešek, tuji mediji pa navajajo, da po razhodu ni videti kot človek, ki bi obžaloval svoja pretekla dejanja in odmevne afere.

28-letno Karizmo Ramirez so večkrat opazili s Tristanom Thompsonom FOTO: Profimedia

Medtem ko je Tristan, kot kaže, že obrnil nov list, pa Khloe še vedno trpi za posledicami nesrečnega razmerja in zaupanja, ki ga je poskusila zgraditi, kljub temu, da se je zavedala, da jo je partner prevaral že v času, ko je nosila njegovega otroka. Na družbenih omrežjih je v zadnjem času aktivna do poznih nočnih oziroma zgodnjih jutranjih ur, njene objave pa so bolj ali manj povezane z besedili samoozdravljenja in duhovnih sporočil.

Khloe Kardashian muči nespečnost FOTO: Profimedia

V enem od zapisov na Twitterju je pojasnila: ''Za mano je grozen teden in vem, da so vsi že siti poslušanja zgodbic o vsem skupaj in o mojem počutju. V meni je vrtiljak čustev in povedala sem stvari, ki jih ne bi smela izgovoriti. Po pravici povedano, me tokratna Tristanova prevara in ponižanje nista šokirali v tolikšni meri, kot takrat, ko je to storil prvič.''

V drugi objavi je napovedala, da mora nadaljevati svoje življenje in da šteje blagoslove, zaradi katerih mora ostati močna: ''Nadaljevati moram s svojim življenjem in šteti svoje blagoslove, kot so družina, zdravje in moja čudovita hčerkica True.''