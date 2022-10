Prevarantka Anna Sorokin izpuščena iz zapora

Prevarantka Anna Sorokin , ki naj bi v preteklosti zagrešila več finančnih goljufij in kraj, je znova na prostosti. Njeno izpustitev je potrdil sodnik za imigracije Charles Conroy , ki je zahteval 10 tisoč evrov varščine, spoštovati pa bo morala tudi določene pogoje, kot je izogibanje družbenim omrežjem in zadrževanje na istem naslovu 24 ur dnevno, v času, ko primer še ni razrešen.

Sodnik je privolil tudi v to, da ji vladna agencija za imigracijski in carinski nadzor ZDA na gleženj namesti sledilno napravo, tiskovni predstavnik agencije pa je potrdil, da je bila prevarantka že izpuščena iz zapora. Sorokinova je bila za zapahi 17 mesecev, večino tega obdobja pa so jo zadrževali v zvezni državi New York, je razkril njen odvetnik. "Zadovoljni smo, da se je sodišče strinjalo, da je ni treba več zadrževati," je povedal v izjavi Sandweg.

V obtožnici, ki jo je leta 2019 prebral sodnik, je bila Anna obtožena kraje več kot 200 tisoč evrov, ki jih je odtujila bankam in prijateljem, ko se je vzpenjala po družbeni lestvici newyorške smetane. Pozornost javnosti je prevarantka pritegnila, ko je bil leta 2018 o njej objavljen daljši članek v eni izmed revij, pozneje pa je bila po njeni zgodbi posneta še serija, ki je požela velik uspeh.

Tožila je vladno agencijo za imigracijski in carinski nadzor ZDA

Sorokinovo so iz zapora izpustili že februarja 2021, ko je bila za zapahi še štiri leta zaradi obtožb kraje in tatvin, a ni bilo dolgo, da se je znova znašla za zapahi. 25. marca 2021 je urad za imigracijski in carinski nadzor ZDA Sorokonivi odvzel prostost, novembra pa ji je odbor agencije odobril zahtevo, da lahko ostane na ameriških tleh. Sorokinova se je borila, da je ne bi deportirali, pridružila pa se je tudi skupini, ki agencijo tožila, ker jim v času pridržanja niso omogočili cepljenja z dodatnim odmerkom cepiva zoper covid. Od tožbe so odstopili marca, ko so jim ugodili in so bili cepljeni, kažejo sodni dokumenti.