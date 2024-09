Prevarantka Anna Sorokin zaradi hišnega pripora v oddaji s sledilno napravo

Življenje Anne Sorokin še naprej ostaja zanimivo. Do oktobra 2022 je bila v deportacijskem priporu, zdaj pa po plesišču pometa s konkurenco s sledilno napravo na gležnju. "Pravzaprav ne predstavlja velike težave. Je precej lahek in prosila sem jih, naj ga naredijo tesnega, da se ne premika," je med drugim dejala nemško-ruska prevarantka. 33-letnica se je pred dnevi razveselila velikega nastopa v novi sezoni ameriške oddaje Zvezde plešejo.

Obsojena prevarantka Anna Sorokin je presenetila gledalce ameriške oddaje Zvezde plešejo. Tekmovalka se je namreč v priljubljeni oddaji pojavila z veliko bleščečo sledilno napravo na gležnju. Tako imenovana "lažna dedinja", je bila leta 2019 obsojena zaradi goljufanja bank, hotelov in prijateljev, potem ko si je lažno ustvarila sloves bogate nemške dedinje po imenu Anna Delvey. Sledilna naprava je ne ovira."Pravzaprav ne predstavlja velike težave. Je precej lahka in prosila sem jih, naj jo naredijo tesno, da se ne premika. Torej ni tako slabo," je povedala za Associated Press po premieri. Ona in plesni profesionalec Ezra Sosa sta zaplesala na pesem Sabrine Carpenter Espresso.

Anna Sorokin in soplesalec Ezra Sosa FOTO: Profimedia icon-expand

"To je prava zvezda oddaje, bodimo iskreni," je o sledilni napravi povedal njen soplesalec in dodal: "Smešno je, kako priljubljeno je to postalo med gledalci. Drugače je resnično zelo lahek." Sorokin je priznala, da njen prvenec ni šel po načrtih. "Pomirjena sem, da je konec," je dejala in dodala: "Počutim se, kot da bi bil moj ples lahko malo boljši, vendar sem vesela, da sem to naredila, bila je povsem odlična izkušnja." Sorokin je dejala, da upa, da bodo gledalci nekoliko prizanesljivi kljub njeni kriminalni zgodovini. "Upam, da mi bodo ljudje dali priložnost, da pokažem, kaj zmorem. Odslužila sem svoj čas in povrnila odškodnino," je dejala. Kritike gledalcev na splošno niso bile pozitivne, na omrežju X so se številni oglasili in kritizirali njeno prisotnost v oddaji.

Anna ima še vedno hišni pripor z izjemo nastopanja v televizijski oddaji. FOTO: Profimedia icon-expand