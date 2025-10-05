Preveč drzna Heidi Klum? Na rdeči preprogi le v spodnjicah in prosojni obleki

Heidi Klum je na pariškem tednu mode znova pritegnila veliko pozornosti, a je tokrat očitno požela več posmeha kot pohvale. Na modni reviji Vetements kolekcije pomlad/poletje 2026 se je pojavila v prosojni čipkasti obleki, ki jo je kombinirala z nenavadnim modnim dodatkom - zlatimi prevleki za zobe.
52-letnica je pred fotografe stopila zelo razgaljena, saj ni nosila modrčka. Bele tangice in dolgo čipkasto obleko pa je kombinirala s temnimi sončnimi očali in salonarji kožne barve, a z videzom ni navdušila spletnih komentatorjev, ki so bili zelo kruti. "Klum je najstarejša 'svingerka' v mestu," je zapisal eden od uporabnikov.
Čeprav so prozorne toalete postale pogoste na rdečih preprogah, zahvaljujoč zvezdnicam, kot sta Kim Kardashian in Bianca Censori, so mnogi menekenkino potezo označili za vulgaren in neokusen poskus pritegnitve pozornosti. "Zdi se, da je čustveno zakrnela. Obupano se trudi ostati v svojih dvajsetih. Obup ni privlačen. Samo žalosten," je zapisal eden od komentatorjev na družbenem omrežju, drugi pa dodal:"Izraža obup. Zelo neokusno."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.