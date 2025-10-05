Preveč drzna Heidi Klum? Na rdeči preprogi le v spodnjicah in prosojni obleki

Čeprav nemška manekenka Heidi Klum velja za zelo samozavestno žensko, ki je ni sram pokazati kanček več gole kože, pa so njeni oboževalci prepričani, da je tokrat šla predaleč. 52-letnica je na rdečo preprogo pariškega tedna mode stopila oblečena zgolj v spodnjice in prosojno obleko, veliko pozornosti pa je pritegnila tudi zlata zaščita za zobe.

Heidi Klum je na pariškem tednu mode znova pritegnila veliko pozornosti, a je tokrat očitno požela več posmeha kot pohvale. Na modni reviji Vetements kolekcije pomlad/poletje 2026 se je pojavila v prosojni čipkasti obleki, ki jo je kombinirala z nenavadnim modnim dodatkom - zlatimi prevleki za zobe.

Oboževalci Heidi Klum so prepričani, da je šla z izbiro videza tokrat predaleč.

52-letnica je pred fotografe stopila zelo razgaljena, saj ni nosila modrčka. Bele tangice in dolgo čipkasto obleko pa je kombinirala s temnimi sončnimi očali in salonarji kožne barve, a z videzom ni navdušila spletnih komentatorjev, ki so bili zelo kruti. "Klum je najstarejša 'svingerka' v mestu," je zapisal eden od uporabnikov.

Heidi Klum je pomanjkljivo opravo kombinirala z zlatim okrasjem za zobe.