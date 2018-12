Novembra je nenadno umrla manekenka in igralka Kim Porter, ki je bila med letoma 1994 in 2007 partnerica raperskega mogotca Seana "Diddyja" Combsa. Par je bil skupaj trinajst let, v zvezi so se jima rodili trije otroci, zdaj 20-letni Christian in 11-letni dvojčiciD'Lila Star in Jessie James. Diddy je pomagal tudi pri vzgoji njenega 27-letnega sina Quincyja, ki ga je imela iz zveze s pevcem in producentom Al B. Surom. Tudi ko sta šla narazen, sta ostala sta v prijateljskih odnosih in sodelovala pri vzgoji otrok.

Ob njeni smrti je zapisal, da bo družino vzgajal po njenem vzoru: "Družino bom vzgajal tako, kot si me ti naučila. Vedno te bom ljubil."

In teh besed se zvezdnik tudi drži. Prevzel vse vajeti vzgoje in postal oče samohranilec. Čeprav je najstarejši sin že zelo samostojen, pa sta najmanjši še vedno v osnovi šoli. Zvezdnik je tako prevzel tudi vsakodnevno vožnjo dvojčič v šolo: "Čas je za novo potovanje. Hvala vsem za podporo, zdaj sem tudi jaz postal jutranji prevoznik. Moram priznati, da je to nekaj lepega. Je pa res, da je jutranja ura res zelo, zelo zgodnja. Vse samohranilke, vsa čast vam. Vsem samohranilcem ... tudi vi morate stopiti naprej in igrati obe vlogi, matere to počnejo ves čas."

Raper ima poleg treh otrok iz razmerja s Kim, še dva otroka: "Blagoslovljen sem bil z nekaj krasnimi in neverjetnimi zvezami, v katerih so mi močne, inteligentne in čudovite ženske rodile te otroke. Matere mojih otrok so moje najboljše prijateljice. Klanjam se jim," je dejal ob neki priložnosti.