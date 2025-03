Preživela psa Gena Hackmana reševalce vodila do igralčevega trupla

Psa pokojnega igralca Gena Hackmana sta lastniku ostala zvesta tudi po njegovi smrti. Šerif gasilcev okrožja Santa Fe je v nedavni izjavi za medije razkril, da sta bila prav preživela zvezdnikova psa tista, ki sta reševalce, ki so prvi prispeli na posestvo 95-letnika in njegove žene, vodila do lastnikovega trupla.

Reševalci naj bi bili na posestvu že pol ure, ko so postali pozorni na čudno obnašanje Nikite in Beara, kakor je ime preživelima ljubljenčkoma. Eden od psov je neprestano nanje lajal, nato pa stekel proti drugi strani hiše. Reševalci so najprej mislili, da je kuža razposajen in bi se rad igral.

"Spoznali so, da jim pes skuša povedati, naj mu sledijo," je za USA Today dejal šerif gasilcev Bryan Moya. Kuža – ni znano, ali je šlo za Nikito ali Beara – jih je nato vodil v zadnji del hiše, kjer so na tleh našli Hackmana, ob njem pa je bila njegova palica in sončna očala. Zadnja vrata so bila odprta, kar je psoma omogočalo, da sta vstopala in izstopala iz hiše.