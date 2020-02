'Pri 12 letih sem delal na farmi, zato se zavedam težav glede izkoriščanja otrok'

Zvezdnik George Clooney je ambasador priljubljene blagovne znamke kave, ki naj bi bila po poročanju britanske oddaje Dispatches povezana z otroškim delom na kmetijah v Srednji Ameriki. Raziskovalni članek je napisal novinar Anthony Barnett , raziskal pa je stanje na farmah v Gvatemali, ki je 10. največja proizvajalka na svetu. Ugotovil je, da na farmah delajo tudi otroci, na njegovo poročanje pa so se že odzvali iz podjetja, kjer so potrdili, da vsa kavna zrna pridobivajo etično.

"Podjetje ima ničelno toleranco do otroškega dela. Je nesprejemljivo. Če je ugotovljeno, da naši standardi niso izpolnjeni, takoj ukrepamo. V tem primeru že raziskujemo, katere farme so vpletene v sporno proizvodnjo," je dejal generalni direktor Guillaume Le Cunff.

Kot ambasador pa se je tudi ameriški igralec čutil dolžnega komentirati članek, zaradi katerega je bil hkrati presenečen in žalosten. "Ker sem pri 12 letih tudi sam delal na farmi, kjer so pridelovali tobak, se dobro zavedam, da je povezava kmetovanja in otroškega dela velika težava," je dejal Clooney za Deadline. "Zato sem se pred sedmimi leti pridružil Svetovalnemu odboru za trajnostni razvoj Nespressa, naš osrednji cilj pa je, da bi izboljšali življenje kmetov."

Priljubljeni ameriški igralec je še dodal: "Jasno je, da imata ta odbor in podjetje še veliko dela. In to delo bo tudi opravljeno. Upam, da bo novinar še naprej raziskoval pogoje in okoliščine ter o tem natančno poročal, še posebej, če ne bo prišlo do izboljšav."