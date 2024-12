Pri 16 letih umrl mladi igralec iz filma Voznik

OGLAS

Po poročanju tujih medijev je umrl Hudson Joseph Meek. Mladi igralec, ki se je proslavil z vlogo mlajše verzije Ansla Elgorta v filmu Voznik iz leta 2017, je bil star komaj 16 let. Za njegovo smrt naj bi bil kriv padec iz premikajočega se vozila v Alabami. Zvezdnik je umrl dva dni po tem, ko so ga zaradi številnih poškodb, ki so bile posledice padca, prepeljali v bolnišnico. Kaj točno se je zgodilo, še ni povsem jasno, saj policija še zbira podatke o nesreči.

Novico o smrti mladega igralca so na družbenih omrežjih potrdili tudi z objavo na njegovem Instagram profilu. "Naša srca so zlomljena, ko sporočamo, da je Hudson Meek nocoj odšel v nebo, da bi bil z Jezusom. Njegovih 16 let na tej zemlji je bilo veliko prekratkih, vendar je dosegel toliko in močno vplival na vsakogar, ki ga je srečal," je zapisano ob objavi.