Pri 24 umrla hčerka britanskega pevca

"Mislil sem, da vem, kaj pomeni izguba ... Nobena beseda ali tekst ne more razložiti tega - moja duša je prazna. Mazy Mina, moja hčerka, je imela dve imeni - nekateri so jo klicali Mazy, drugi Mina. Imela je neverjeten talent za petje in pisanje pesmi: te pesmi bodo končane in slišane. Tvoje besede in pesmi bodo živele naprej, za to bom poskrbel osebno. Do zdaj nisem bil zmožen pogledati fotografij, na katerih si," je še dodal zlomljeni glasbenik.

Hči je umrla osmega maja, vzrok smrti za enkrat še ni znan. Zvezdnik pa ni prvič doživel tragedije v družini, ko je imel le štiri leta, je samomor storila njegova mati Maxine Quaye. Ko je začel glasbeno kariero ji je posvetil svoj zdaj že legendarni prvenecMaxinquaye (1995). Album ga je izstrelil na 3. mesto britanske lestvice, bil pa je nominiran za prestižno nagrado mercury, album pa je pri reviji NME postal album leta.