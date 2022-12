Pri 31 letih umrl vnuk Boba Marleyja Joseph 'Jo Mersa' Marley

Umrl je Jo Mersa Marley , vnuk legendarnega reggae pevca Boba Marleyja in sin glasbenika Stephena Marleyja . Nadarjeni glasbeni umetnik je umrl v 32. letu, njegovo smrt so za revijo The Roling Stones potrdili tudi njegovi predstavniki za medije. Po poročanju radia WZPP vzrok smrti ni znan, so pa 31-letnika našli mrtvega v njegovem vozilu. Glasbenik je za sabo pustil ženo in hčerko.

Od glasbenika so se na Twitterju poslovili novinarka Abka Fitz-Henley in mnogi njegovi glasbeni kolegi. Med tistimi, ki so mu zaželeli večni mir, sta celo jamajški politik Mark J. Golding in premier Andrew Holness. "Pravkar sem izvedel za tragično izgubo Josepha 'Jo Mersa' Marleyja, nadarjenega mladega reggae umetnika, sina Stephena Marleyja in vnuka Boba Marleyja pri samo 31 letih," je umetniku v spomin zapisal jamajški politik Mark J. Golding in dodal: "Izguba otroka je uničujoč udarec, s katerim se noben starš ne bi smel soočiti. Moje sožalje Stephenu in celotni družini."