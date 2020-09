Pri 36 letih umrl tajvanski igralec in pevec Alien Huang

Smrt Aliena Huanga je potrdila tajvanska policija. Igralec, pevec in modni oblikovalec, ki je bil znan tudi pod imenom Huang Hong-Shen, je umrl star 36 let. Zveznika so našli na njegovem domu v tajpejskem okrožju Beitou, je poročal ameriški Variety. Uradni razlog smrti še ni znan, v zvezi z okoliščinami smrti izjave za javnost njegova ekipa še ni podala.

Nekdanjega člana fantovskih skupin HC3 inCosmo so našli v spodnjem perilu na prehodu iz kopalnice v njegovem stanovanju. Prve preiskave so pokazale, da sledi alkohola in prepovedanih substanc v njegovi krvi niso zaznali. Prav tako pa ni bilo sledi nasilnega vdora v objekt.

Huang je svojo igralsko kariero pričel pred nekaj leti, ko se je pojavil v filmuGatao, za katerega je leta 2015 napisal tudi glasbo. Leta 2016 pa je zaigral v filmuGo! Crazy Gangster, zadnjič pa se je na velikih platnih pojavil letos, v romantični komedijiActing out of Love. Gledalcem je ostal v spominu zaradi vloge v televizijski seriji Lovestore At The Corner, bil pa je tudi voditelj šovov kot sta 100% Entertainment in Mr. Player.

Leta 2008 je ustvaril Alien Evolution Studio, ki ponuja oblačila in modne dodatke, ki ostajajo v prodaji kljub njegovi smrti. Huang je že tretji zvezdnik iz azijskega področja, ki se je poslovil pri 36 letih v zadnjih nekaj dneh. V tem tednu sta namreč umrli tudi korejska igralka in lepotna vlogerka Oh In-hye ter japonska igralkaAshina Sei .