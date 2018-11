Pri 41 letih umrl član nekdanje fantovske skupine

Član glasbene skupine LFO Devin Limaje po pogumnem boju izgubil boj z rakom pri 41 letih. Pevec je umrl v sredo, 21. novembra, v zgodnjih jutranjih urah po lokalnem času, je za portal TMZ povedal eden od članov njegove družine.

Oktobra lani so mu diagnosticirali raka v 4. stadiju, le en teden po tem, ko so mu odstranili tumor iz nadledvične žleze.

Skupino LFO so sestavljali Devin Lima,Brad Fischetti in Rich Cronin, ki je leta 2010 umrl za levkemijo.

Skupina LFO (Lyte Funky Ones) je najbolj opozorila nase s svojim hitom Summer Girls, ki ga je leta 1999 napisal Rich. Singel je dobil tudi platinasto naklado, saj je bilo prodanih milijon kopij. Skupina je v letu 2003 prenehala nastopati. V juniju leta 2009 je skupina LFO objavila novico, da se vrača na glasbene odre in da so člani ponovno zaživeli kot skupina. Med drugim so s pesmijo Summer of My Lifeoznanili težko pričakovano vrnitev, a so že septembra istega leta sporočili, da je skupina prenehala delovati.