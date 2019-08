Pri 45 spet postala mama: Tukaj je Winter Mercy

Za pevko je to tretji otrok, s soprogom, raperjem Mariem Souleyjem, imata sina Evera Imrejain hčerko Onyx Solace. V nekem intervjuju je Alanis priznala, da je o družini zelo dolgo sanjala, želela si je velike družine, a ni šlo vse po načrtih: "Od nekdaj sem si želela imeti tri otroke, a po težkem boju in nekaj splavih sem začela razmišljati, da to morda zame ni mogoče."

Pred časom pa je zvezdnica spregovorila tudi o poporodni depresiji: "Mislila sem, da gre le za neko temačno obdobje v mojem življenju, ki bo minilo, če se bom s tem spopadla." A ni bilo tako zelo lahko, z depresijo se je borila eno leto: "Nisem si mislila, da me bo doletelo kaj takšnega."