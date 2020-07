Pri 46 letih odvrgel oblačila in poustvaril fotografijo izpred 16 let

Mehiški igralec Jaime Camil , ki se je pred leti zaradi kariere odselil v Los Angeles, je najbolj znan po vlogah Fernanda Mendiole v telenoveli La Fea Más Bella in Rogelia de la Vega v ameriški seriji Jane the Virgin . Simpatičnega igralca so februarja med enim od intervjujev izzvali, ali bi bil pripravljen poustvariti ikonično fotografijo, ki jo je za naslovnico mehiške revije Quien posnel leta 2004. Takrat se je znašel tudi na seznamu najbolj seksi moških, zato mu je pripadala ta čast.

"Prvič, ko sem slišal predlog, sem se prestrašil. Rekel sem: 'Nisem več v tistih letih, sem že gospod, imam dva otroka.' Potem sem začel razmišljati in sem si rekel: 'Zakaj pa ne?'" se spominja Jaime, ki pa je postavil en pogoj, in sicer, da so mu pred fotografiranjem dali dovolj časa za trening. Kot lahko vidimo, je zadevo vzel zelo resno in do potankosti izklesal svoje telo.

Do želenih rezultatov mu je pomagal priti slavni trener Magnus Lytvack, kateremu sta v preteklosti zaupala že igralkaGal Gadot, ki se je pripravljala za vlogo v filmuWonder Woman,in Ben Affleckza vlogo Batmana v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice (Batman v Superman: Dawn of Justice).In končni rezultat je tukaj: pri 46 letih je videti bolje kot pri 30.