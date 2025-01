Pri 47 letih umrl Jeff Baena, mož igralke Aubrey Plaza

Umrl je scenarist in režiser Jeff Baena, ki je bil številnim bolj poznan kot mož zvezdnice serije Beli lotus Aubrey Plaza . Po poročanju TMZ-ja so zvezdnika našli v petek, 3. januarja, okoli 10.30 po lokalnem času v njegovi hiši v okolici Los Angelesa.

Po besedah organov pregona ni šlo za nasilno smrt, na kraju dogodka je bil razglašen za mrtvega, življenje pa naj bi si vzel sam. Režiser je bil star 47 let, za sabo pa je pustil družino, ki je za Deadline izjavila, da jih je novica uničila in da v teh težkih časih prosijo za zasebnost. Igralka in režiser sta svojo zvezo, ki sta jo ohranjala stran od radovednih oči javnosti, začela leta 2011, maja 2021 pa sta z opisom objave razkrila, da sta se poročila.

Baena se je rodil in odraščal v Miamiju, nato pa je obiskoval filmsko šolo na newyorški univerzi in se kmalu po diplomi preselil v Los Angeles, da bi začel svojo kariero v zabavi. Za sabo ima več režijskih in filmskih uspešnic, večkrat pa je sodeloval tudi s svojo ženo. Njegov režijski prvenec je film Life After Beth, v kateri je zaigrala tudi 40-letnica. Med drugim se je kot soscenarist podpisal pod film Odbeetki iz leta 2004, v katerem so zaigrali Jason Schwartzman, Mark Wahlberg, Jude Law in Naomi Watts.