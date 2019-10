Pri 50 ohranjata vitko postavo s 16-urnim postom

Številne zvezdnice prisegajo na lepotne tretmaje, za katere morajo odšteti veliko denarja. Igralki Jennifer Aniston in Reese Witherspoon ne sodita med njih. Blondinki namreč stavita na 16-urni post, telovadbo in zdrave napitke.

Številne zvezdnice se v želji po ohranitvi mladostnega videza in vitke postave podvržejo različnim lepotnim tretmajem, za katere so pripravljene odšteti velike količine denarja. A ne 50-letna Jennifer Aniston in 43-letna Reese Witherspoon. Igralki se namreč držita naravnih metod, ki vključujejo 16-urni post na dan in pitje zelenjavnih napitkov. Ob tem tudi veliko telovadita – telovadnico namreč obiščeta približno šestkrat na teden.

Jennifer Aniston in Reese Witherspoon se držita 16-urnega dnevnega posta, enkrat na teden pa se tudi pregrešita FOTO: Profimedia

Kljub temu, da na prvi pogled deluje, da sta njuni življenji iz tedna v teden omejeni na striktna pravila in doslednost, priznavata, da jima pregreha ni tuja. Enkrat tedensko si privoščita tako imenovani 'cheat day', ko si privoščita vse, kar si želita. Za Radio Times sta razkrili, kakšni so začetki njunih delovnikov in priznali, da nikoli ne zajtrkujeta.''Sem na prekinitvenem postu, kar pomeni, da zjutraj nikoli ne zajtrkujem,'' je povedala Anistovnova in dodala, da je pri sebi opazila veliko razliko, odkar se drži načela, da 16 ur na zaužije nikakršne hrane v trdni obliki. Medtem, ko se Jennifer že od zgodnjih jutranjih ur drži strogega posta, pa Witherspoonova svoje jutro začne z zelenjavnim napitkom in kavo. Zvezdnici se razlikujeta tudi po urah, ob kateri se ponavadi prebujata. Anistonova najpogosteje vstane okoli devete ure zjutraj, medtem, ko je Reese pokonci že ob pol šestih, ker mora svojega sedemletnega sina odpeljati v šolo. Potem, ko opravi svojo starševsko dolžnost, se ponavadi odpravi v telovadnico in začne telovaditi okoli pol osmih zjutraj.''V povprečju obiščem telovadnico šestkrat tedensko,''pravi 43-letnica.

