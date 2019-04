Pri 52 znova očka: poimenoval jo je Amazonie

Igralec Vincent Cassel in manekenka Tina Kunakey sta se zaljubila leta 2016, svojo zvezo pa okronala avgusta lani na zasebni poroki. Nato sta januarja zaljubljenca sporočila, da pričakujeta otroka, ki je v teh dneh prijokal na svet. Zakonca sta se razveselila hčerke Amazonie. Novico je oče zapisal kar na Instagramu, ko je objavil fotografijo amazonskega pragozda s slapom, zraven pa radostno dodal, da se je rodila Amazonie.

To je tretji otrok za francoskega igralca, ki je poznan po vlogah v filmih, kot so Črni labod, Sovraštvoin Nepovratno. Z italijansko igralko Monico Bellucci, s katero je bil poročen deset let, ima že dve hčerki, 14-letno Devo in 8-letno Leonie.