Pri 54 letih umrl zvezdnik serije Buffy – Izganjalka vampirjev

Umrl je igralec Nicholas Brendon , najbolj znan po vlogi Xanderja Harrisa v priljubljeni seriji Buffy – Izganjalka vampirjev . Star je bil 54 let. Žalostno vest je z objavo na družbenem omrežju sporočila njegova družina. "S težkim srcem sporočamo smrt našega brata in sina, Nicholasa Brendona. Umrl je med spanjem zaradi naravnih vzrokov," so zapisali. Strtih src ob tem prosijo za zasebnost v tem težkem času.

Televizijska serija Buffy – Izganjalka vampirjev se je predvajala od leta 1997 do leta 2003. Pokojni je bil s svojo vlogo humorističnega lika izjemno priljubljen med gledalci in si prislužil več nominacij za prestižne nagrade. Priljubljen je bil tudi med soigralci, Alyson Hannigan se je od njega poslovila s čustvenim poklonom: "Moj sladki Nicky, hvala za leta smeha, ljubezni in Dodgersov. Rada te imam. RIP," je zapisala na Instagramu .

Vendarle, kot se pogosto zgodi v svetu slave, Brendonova kariera ni potekala brez izzivov. Velik del njegovega javnega življenja je bil zaznamovan z zdravstvenimi težavami, zlorabo substanc, rehabilitacijami in odmevnimi aretacijami, ki so polnile naslovnice. Oktobra 2014 so ga aretirali v Idahu po prijavi zaradi domnevnega nemira, štiri mesece pozneje, februarja 2015, pa znova na Floridi zaradi obsežne škode, povzročene v hotelski sobi. Ti incidenti niso bili izolirani, nakazovali so na globlje, dolgoletne težave, ki so vplivale na njegovo dobrobit in karierno pot.

Družina Nicholasa Brendona je v izjavi poudarila številne vidike njegovega življenja, ki niso bili povezani z njegovo hollywoodsko kariero in javno podobo. "Večina ljudi pozna Nickyja po njegovem delu kot igralca in po likih, ki jih je skozi leta oživel. V zadnjih letih je Nicky odkril svojo strast v slikarstvu in umetnosti," so še zapisali.