Tuja scena

Pri 54 letih umrl zvezdnik serije Buffy – Izganjalka vampirjev

Los Angeles, 21. 03. 2026 09.31

E.K.
Nicholas Brendon

Umrl je igralec Nicholas Brendon. Da je zvezdnik, ki je postal znan po vlogi Xanderja v seriji Buffy – Izganjalka vampirjev, v 55. letu starosti preminil, je v ganljivi objavi sporočila njegova družina. Smrt zvezdnika je globoko pretresla njegove oboževalce in kolege, ki se od njega poslavljajo s čustvenimi in spoštljivimi pokloni.

Umrl je igralec Nicholas Brendon, najbolj znan po vlogi Xanderja Harrisa v priljubljeni seriji Buffy – Izganjalka vampirjev. Star je bil 54 let. Žalostno vest je z objavo na družbenem omrežju sporočila njegova družina. "S težkim srcem sporočamo smrt našega brata in sina, Nicholasa Brendona. Umrl je med spanjem zaradi naravnih vzrokov," so zapisali. Strtih src ob tem prosijo za zasebnost v tem težkem času.

Televizijska serija Buffy – Izganjalka vampirjev se je predvajala od leta 1997 do leta 2003. Pokojni je bil s svojo vlogo humorističnega lika izjemno priljubljen med gledalci in si prislužil več nominacij za prestižne nagrade. Priljubljen je bil tudi med soigralci, Alyson Hannigan se je od njega poslovila s čustvenim poklonom: "Moj sladki Nicky, hvala za leta smeha, ljubezni in Dodgersov. Rada te imam. RIP," je zapisala na Instagramu.

Vendarle, kot se pogosto zgodi v svetu slave, Brendonova kariera ni potekala brez izzivov. Velik del njegovega javnega življenja je bil zaznamovan z zdravstvenimi težavami, zlorabo substanc, rehabilitacijami in odmevnimi aretacijami, ki so polnile naslovnice. Oktobra 2014 so ga aretirali v Idahu po prijavi zaradi domnevnega nemira, štiri mesece pozneje, februarja 2015, pa znova na Floridi zaradi obsežne škode, povzročene v hotelski sobi. Ti incidenti niso bili izolirani, nakazovali so na globlje, dolgoletne težave, ki so vplivale na njegovo dobrobit in karierno pot.

Družina Nicholasa Brendona je v izjavi poudarila številne vidike njegovega življenja, ki niso bili povezani z njegovo hollywoodsko kariero in javno podobo. "Večina ljudi pozna Nickyja po njegovem delu kot igralca in po likih, ki jih je skozi leta oživel. V zadnjih letih je Nicky odkril svojo strast v slikarstvu in umetnosti," so še zapisali.

Nicholas Brendon Buffy izganjalka vampirjev Xander Harris smrt igralec

Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Rodila skoraj 6-kilogramskega sina: Kakšni so vzroki?
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Italija uvaja nova pravila za obisk Caprija, Firenc in Dolomitov
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Ta vrsta hrane zmanjša moško plodnost v samo treh tednih
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
