Pri 55 osvobojena vseh umetnih vsadkov

Medijska osebnost in nekdanja manekenka Yolanda Hadid je pred kratkim praznovala svoj 55. rojstni dan. Ob vstopu v 56. leto starosti se je odločila znebiti vseh umetnih vsadkov, botoksa in podaljškov ter zaživeti s polnimi pljuči, brez pritiskov, ki jih je dolga leta čutila zaradi modnih trendov, ki jih je vsiljevala moderna družba. Svojo odločitev je obelodanila z objavo fotografije na svojem Instagramu, pod katero je zapisala: ''Pri 55 se smejim tako navznoter kot navzven ... Končno sem spet v svojem 'prvotnem stanju' iz leta 1964. Živim v telesu, ki je osvobojeno prsnih vsadkov, polnil, botoksa, podaljškov in vsega sr***a, ki ga je moderna družba 'vsilila' kot primer, kako bi morala izgledati seksi ženska. Vse to sem nosila, dokler me ni skoraj ubilo ... Vaše zdravje je vaš zaklad, zato vas prosim, da delate premišljene poteze, raziščete vse delne informacije, ki so vam servirane in se vedno dobro prepričate, kaj pravzaprav dajete v svoje telo.''

Mama uspešnih manekenk Gigi in Belle Hadid je razložila, da takšne odločitve ni sprejela čez noč: ''Potrebovala sem več let, da sem popravila nekatere slabe odločitve, ki sem jih sprejela, preden sem končno odkrila svojo notranjo lepoto in se sprejela takšno, kakršna sem – brez zunanjih pritiskov ... Na nas je, da se naučimo ljubiti in slaviti našo edinstveno lepoto v vseh starostnih obdobjih, medtem, ko smo na potovanju, ki mu pravimo 'življenje'. Lepota brez zdravja je nepomembna ...''

Svojo odločitev je javno obelodanila kmalu po vstopu v novo leto – nekaj dni pred silvestrovim pa je v eni izmed objav razkrila, da je bolehala za lymsko boreliozo, njeno zdravstveno stanje pa se je potem, ko je bila v lastnem domu dlje časa nevede izpostavljena črni plesni, dodatno poslabšalo. Takrat so jo njeni trije otroci, Gigi, Bella in Anwar Hadid bodrili in spodbujali, naj kljub vsemu ohrani pozitiven odnos do življenja. In takrat se je dokončno odločila, da je čas za korenite spremembe. Dodala je: ''Ljudje si ne zapomnijo lepega obraza. Ljudje si zapomnijo lepo dušo.''