Pri 59 letih umrl Gary Rhodes, ki je kuhal tudi za princeso Diano

Britanski kuharski mojster Gary Rhodes je umrl danes ponoči v Dubaju, kjer je vodil dve restavraciji, ob njem pa je bila njegova žena Jennie, s katero imata dva otroka. Njegova vdova je sporočila, da je do zadnjega delal, med snemanjem pa je nenadoma zbolel za hudo boleznijo, ki je družina še ni razkrila, in v nekaj dneh umrl.

"Ne samo, da je industrija izgubila pravo kulinarično legendo, izgubili smo tudi inspirativnega človeka in zelo dragega prijatelja," so povedali zaposleni v dveh dubajskih hotelih Grosvenor House Dubai in Le Royal Meridien Beach Resort and Spa, kjer je pokojnik imel restavraciji.

Rhodes je svojo prvo Michelinovo zvezdo dobil pri 26 letih, ko je delal v hotelu The Castle v Tauntonu, na jugozahodu Anglije. V svoji karieri je bil glavni kuhar v petih različnih restavracijah z Michelinovo zvezdico. Leta 2004 je na karibskem otoku Grenada odprl svojo prvo čezmorsko restavracijo, nato pa so ji sledile restavracije v Združenih arabskih emiratih.

Nastopil je v številnih televizijskih oddajah, kot sta MasterChef in Hell's Kitchen, kuhal pa je tudi za številne zvezdnike, vključno za princeso Diano, Toma Hanksa in njegovo najljubšo nogometno ekipo Manchester United. Leta 2006 ga je britanska kraljica Elizabeta II. sprejela v viteški red britanskega imperija.