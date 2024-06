Pri 93 letih se je poročil Rupert Murdoch: To je njegov peti zakon

Za ljubezen ni nikoli prepozno. To je očitno moto medijskega mogotca in milijarderja Ruperta Murdocha, ki je pri 93 letih že petič izdahnil usodni 'da'. Rupert se je poročil z Eleno Zhukovo v vinogradu na svojem posestvu Moraga v Bel Airu, poroča Daily Mail. 67-letna biologinja, s katero se je zaročil pred tremi meseci, je milijarderjeva peta žena. Zadnji zakon je trajal šest let, od 2016 do 2022, z Jerry Hall. Murdoch, čigar premoženje znaša skoraj 20 milijard evrov, je soprogo spoznal prek svoje tretje žene Wendi Deng.