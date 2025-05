Pri Beckhamovih vre: Nicolo Peltz naj bi motila David in Victoria

Z obeležitvijo abrahama Davida Beckhama so slabi odnosi v slavni družini privreli na plan. Ker Brooklyna Beckhama in Nicole Peltz ni bilo na nobenem od treh Davidovih praznovanj, so se razvnela ugibanja o velikem sporu. Kot je poročal Page Six, naj bi Nicolo motila David in Victoria – predvsem to, kako se pogovarjata z njenim možem. Domnevno naj bi David Brooklyna zmerjal in kričal nanj prek telefona.

Nesoglasja v družini Beckham se nadaljujejo. Potem ko Brooklyna Beckhama in žene Nicole Peltz ni bilo na praznovanju Davidovega abrahama, so se ponovno vzbudila ugibanja o domnevno slabih odnosih znotraj družine. Portal Page Six je zdaj poročal, da naj Nicola ne bi bila navdušena nad Brooklynovimi narcističnimi starši. Domnevno naj bi jo zmotilo, kako David po telefonu 'verbalno zmerja' 26-letnika in 'eno uro kriči nanj'. David in Victoria naj bi se do svojega prvorojenca vedla 'toksično'.

Para naj bi bila v sporu. FOTO: Profimedia icon-expand

Nicola in Brooklyn naj bi si že mesece želela zgladiti odnose z Davidom in Victorio, a sta 'pretresena', ker si zvezdnika ne bi želela, da se pogovora udeleži tudi Nicola. "Vedno jima ugovarja in se zavzema za Brooklyna," je za Page Six dejal neimenovan vir. Ker sina ni bilo na njegovem praznovanju, naj bi bil David 'povsem strt'. "David in Victoria si želita le, da bi dobila nazaj svojega sina. Brooklyna obožujeta, a on ne govori z njima," je za Daily Mail dejal vir blizu družine. Poleg spora med paroma naj bi se skregala tudi brata Brooklyn in Romeo zaradi njegove zveze s Kim Turnbull. Kim in Brooklyn naj bi bila pred leti namreč ljubimca.

Govorice o nesoglasjih znotraj družine se sicer ponavljajo že dlje časa. Začele so se po poroki Brooklyna in Nicole leta 2022. Dogodek je namreč zaznamoval spor med Nicolo in taščo Victorio. Nevesta naj bi se namreč v zadnjem trenutku premislila in se odločila za poročno obleko druge modne hiše, ne pa za kreacijo svoje tašče. Zvezdnici sta kasneje sicer uspeli zgladiti spor.