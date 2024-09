Pri Diddyju žurali tudi Leonardo DiCaprio, J. Lo in Sarah Jessica Parker

Sean Diddy Combs je pred desetletji v svojem dvorcu v Hamptonsu gostil številne hollywoodske zvezdnike, ki so se udeležili njegovih razvpitih zabav, zaradi katerih bi sedaj utegnil plačati celo zaporno kazen. Glasbenega velikana so pred dnevi aretirali zvezni agenti v New Yorku, kjer sedaj čaka na razplet dogajanja, grozi pa mu do 15 let zaporne kazni, če bo spoznan za krivega trgovine z ljudmi za spolne namene.

Kmalu po njegovi aretaciji so v ameriških medijih znova zaokrožile fotografije, ki so bile posnete na razvpitih zabavah v belem, na njih pa ne manjka niti hollywoodskih igralcev, glasbenih zvezdnikov in mogočnežev iz modne industrije. Na eni izmed njih Diddy na ogromni beli postelji želi s pevko Jennifer Lopez , s katero sta bila par med leti 1999 in 2001, posneta pa je bila na eni od zabav. Na istem žuru se je takratni par fotografiral tudi z modno oblikovalko Kimoro Lee Simmons in njenim tedanjim možem Russllom Simmonsom , prisotni pa so bili še igralec Matthew Broderick , igralka Sarah Jessica Parker , pevka Aaliyah in igralec Leonardo DiCaprio , ki je imel takrat 25 let. Na eni od fotografij zvezdnik filma Titanik sedi z Diddyjem in nekaterimi drugimi, družba pa kadi in pije penino.

Kljub obisku zabav in druženju pa za zdaj ni dokazov, da bi bil kateri od zvezdnikov vpleten v aktivnosti, zaradi katerih bo gostitelj odgovarjal pred sodnikom. Fotografije, ki so znova zaokrožile v javnosti, pa ne pričajo le o gostih, temveč prikazujejo tudi delček tega, kaj se je na zabavah dogajalo. Na eni izmed njih, ki je bila posneta leta 2008, sta dve ženski, ki sta brez zgornjega dela kopalk, in sedita nad neznano osebo v bazenu, fotografija iz leta 1998 pa prikazuje Diddyja, ki po dveh skoraj golih ženskah zliva penino.

Ko se je preselil na Zahodno obalo, je tradicijo nadaljeval na svojem domu v Beverly Hillsu, znano pa je, da sta se tam zabavala tudi igralca Ashton Kutcher in Russell Brand . Raper in Kutcher sta leta 2009 skupaj organizirala zabavo, na kateri so zbirali sredstva za boj proti malariji.

Nekdanji zvezdnikov diler je za The Post opisal svojo izkušnjo raperjevih zabav: "Začele so se dogajati čudne stvari. Zvezdniki so imeli spolne odnose med seboj. Nekatere spalnice v zadnjem delu so bile urejene kot svetišče. Videl si lahko dva človeka, raperja, za katera nikoli ne bi rekel, da bosta imela spolne odnose drug z drugim, to me je šokiralo."

Dodal je, da je bilo veliko obiskovalcev in tudi prostitutk, ki so bile prisotne, na ketaminu in drugih drogah, priznal pa je tudi, da Diddyja ni nikoli videl sodelovati pri kakršnih koli spolnih aktivnostih.