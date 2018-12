'Pri feminizmu ne gre za sovražen odnos do moškega spola'

Mlada glasbenica Dua Lipa je pozirala za revijo Vogue in spregovorila o odnosu, ki ga ima do svojega telesa, ter o feminističnih stališčih in dejstvu, da pri feminizmu ne gre za sovražen odnos do moških, temveč za boj za enakopravnost spolov.

23-letna glasbenica Dua Lipa sodi med najbolj prepoznavne glasbene zvezde današnjega časa. Pevka je po izdaji številnih glasbenih uspešnic pristala tudi na naslovnici priznane modne revije Vogue in navdušenje izkazala z objavo fotografije na svojem Instagramu, kjer je tudi zapisala: ''Naslovnica za britanski Vogue! Uščipnite me, prosim. Uresničile so se mi sanje. Hvala @edward_enninful, ker si mi omogočil postati 'januarsko dekle' naslovnice. Hvaležna sem za to izkušnjo – gre za korak, katerega se bom večno spominjala. Hvala tudi sanjski ekipi, ki me je uredila tako, da sem se počutila vredno pristati na takšni naslovnici.''

Lipa je v intervjuju za Voguespregovorila o feminizmu, ki pri mnogih še vedno zbuja mešane občutke in različne interpretacije. 23-letnica je odkrito priznala, da ne verjame v to, da gre pri feminizmu za sovražen odnos do moškega spola, temveč predvsem za samozavesten odnos, ki bi ga morale ženske gojiti do sebe, svojega nastopa in svojega telesa: ''Zame osebno feminizem ne predstavlja sovražno nastrojenega odnosa do moškega spola, gre za to, da si zalužimo enake priložnosti in enake pravice. Prepogosto namreč poslušamo zgodbe o vseh pomembnih moških, ki so na takšen ali drugačen način krojili zgodovino in vplivali na spremembe v svetu ... Vse pomembne zgodbe in zgodbe, ki pričajo o dosežkih, se vedno vrtijo okoli moških – vedno je moški spol tisti, ki je v ospredju, redko slišimo zgodbo o pomembni ženski, ki je nekaj dosegla ... Pa takšnih zgodb ni malo.''

FOTO: Profimedia