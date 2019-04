Pri Meghan in Harryju opazili reševalna vozila: otrok že na poti?

Po poročanju tujih medijev je pri Meghan Markle in princu Harryju že vse pripravljeno na prihod njunega prvega otroka. Iz Združenih držav je v London pred dnevi prispela tudi Meghanina mama, Doria Ragland , ki bo vojvodinji nudila potrebno oporo v času rojevanja in bo, po dosedanjem poročanju, po rojstvu kraljevega otroka, ostala še nekaj časa v Veliki Britaniji.

Govorice o tem, da bo visoko noseča Meghan Markle vsak trenutek rodila, so dobile na moči tudi po nedavni svečanosti ob dnevu ANZAC, ko se je njen soprog na slovesnost odpravil z bratovo ženo, Kate Middleton, medtem, ko je Meghan ostala doma. V tujih medijih je zdaj zaokrožila vest, da so pred njunim domov v Frogmore Cottagu očividci opazili reševalna vozila, okolico pa naj bi nekajkrat preletel tudi helikoter. Čeprav še ni znano, ali bo Meghan rodila doma, ali pa v bližnji bolnišnici, je kot kaže, že vse pripravljeno na prihod novega člana kraljeve družine.

Iz Kensingtonske palače so pred kratkim sporočili, da kraljeva zakonca do rojstva otroka ne bosta dajala nikakršnih izjav in komentarjev o porodu ter otroku in da bi rada podrobnosti o tako intimnem dogodku zadržala zase.