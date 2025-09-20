Pri naših sosedih nastaja muzej o muzikalu Moje pesmi, moje sanje

V razstavne prostore preurejajo dele kompleksa palače Hellbrunn, v razstavo pa bo vključen tudi paviljon, znan iz filma, ki v vrtove palače že privablja obiskovalce z vsega sveta.

"Hellbrunn je idealna lokacija za novi muzej," je na novinarski konferenci ob začetku preurejanja doslej praznih stavb povedal župan Salzburga Bernhard Auinger (SPÖ). Stroške zanj si bosta mesto in dežela Salzburg razdelila na polovico, odštela pa bosta 3,8 milijona evrov za postavitev muzeja in 1,8 milijona evrov za zasnovo razstave.

Kurator Peter Husty iz Salzburškega muzeja namerava na razstavi izpostaviti dva poudarka. Prvi se bo nanašal na zgodovino filma, drugi pa na "resnično" družino von Trapp, ki je pred nacisti pobegnila v ZDA in se uveljavila kot uspešna pevska skupina.

Muzikal Moje pesmi, moje sanje temelji na avtobiografiji Marie von Trapp. Njeno zgodbo so na film prenesli najprej v Nemčiji, kmalu zatem so jo odkrili na Broadwayu, odrski priredbi pa je nato leta 1965 sledil hollywoodski film, v katerem je zaigrala Julie Andrews.