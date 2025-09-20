Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Pri naših sosedih nastaja muzej o muzikalu Moje pesmi, moje sanje

Salzburg, 20. 09. 2025 13.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
2

Filmski muzikal Moje pesmi, moje sanje, ki letos slavi 60-letnico, že desetletja na filmske lokacije v Salzburg in okolico privablja številne turiste. Za njegove oboževalce v tem mestu zdaj pripravljajo muzej, ki bo zasledoval zgodbo muzikala. Njegovo odprtje je predvideno poleti prihodnje leto, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

V razstavne prostore preurejajo dele kompleksa palače Hellbrunn, v razstavo pa bo vključen tudi paviljon, znan iz filma, ki v vrtove palače že privablja obiskovalce z vsega sveta.

V filmu iz leta 1965 je zaigrala Julie Andrews.
V filmu iz leta 1965 je zaigrala Julie Andrews. FOTO: Profimedia

"Hellbrunn je idealna lokacija za novi muzej," je na novinarski konferenci ob začetku preurejanja doslej praznih stavb povedal župan Salzburga Bernhard Auinger (SPÖ). Stroške zanj si bosta mesto in dežela Salzburg razdelila na polovico, odštela pa bosta 3,8 milijona evrov za postavitev muzeja in 1,8 milijona evrov za zasnovo razstave.

Kurator Peter Husty iz Salzburškega muzeja namerava na razstavi izpostaviti dva poudarka. Prvi se bo nanašal na zgodovino filma, drugi pa na "resnično" družino von Trapp, ki je pred nacisti pobegnila v ZDA in se uveljavila kot uspešna pevska skupina.

Muzikal Moje pesmi, moje sanje temelji na avtobiografiji Marie von Trapp. Njeno zgodbo so na film prenesli najprej v Nemčiji, kmalu zatem so jo odkrili na Broadwayu, odrski priredbi pa je nato leta 1965 sledil hollywoodski film, v katerem je zaigrala Julie Andrews.

Maria von Trapp
Maria von Trapp FOTO: Reuters

Del razstave bo tudi fotografija resnične družine von Trapp, sicer pa se je muzejski fond, povezan z muzikalom, v zadnjih letih precej povečal. Zato bo Husty, kot je povedal, lahko črpal iz bogatega gradiva.

Moje pesmi moje sanje Muzikal Muzej Julie Andrews Maria von Trapp
Naslednji članek

Erika Kirk naročila: Pogreb njenega moža mora presegati koncert Taylor Swift

SORODNI ČLANKI

Umrl Christopher Plummer, igralec iz filma Moje pesmi, moje sanje

'Otroci' iz filma Moje pesmi, moje sanje z maskami v vzorcu filmskih kostumov

Igralec iz filma Moje pesmi moje sanje dopolnil 90 let

Laibach z novim albumom The Sound of music

Moje pesmi, moje sanje na turneji po Sloveniji

Muzikal Moje pesmi, moje sanje doživel premiero

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sixten Malmerfelt
20. 09. 2025 14.42
+1
tipi topi za glype merikanose, ko pridejo v Avstrijo!
ODGOVORI
1 0
flojdi
20. 09. 2025 14.29
Lep film. Lepa zgodba.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256