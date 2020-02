Pri naših sosedih zaradi turškega zvezdnika vlada evforično stanje

Turški igralec Can Yaman, ki si je zaslovel z naslovno vlogo v uspešnici Jutranja ptica, je minuli konec tedna pripotoval v Milano. 30-letnik je že ob prihodu na letališče naletel na trume oboževalk, ki so ga v hipu obkolile, ga hitele pozdravljati in se z njim poskušale fotografirati.

Can Yaman, ki je med snemanjem serije Jutranja ptica imel dolge lase, je prispel v Milano. FOTO: Profimedia

Can Yaman, ki smo ga lani spomladi spremljali v uspešnici Ko zadiši ljubezen (Dolunay), trenutno pa na POP TV navdušuje v uspešnici Jutranja ptica (Erkenci Kuş),se trenutno mudi v Milanu, kamor so ga povabili kot gosta v eno od njihovih oddaj. Ob prihodu na italijansko letališče so ga pričakale trume gorečih oboževalk, zaradi izrednega stanja pa je zopet morala posredovati policija, s pomočjo katere se je prerinil skozi množico.

Spomnimo, da smo podobne prizore videli novembra lani njegovim obiskom Madrida. V nasprotju z večino zvezdnikov, Can poskuša biti dostopen do oboževalcev, predvsem do nežnejšega spola, prijazen in ustrežljiv. Turški zvezdnik je s prihodom v prestolnico mode povzročil pravo evforijo, saj je vsaka oboževalka čakala na svoj trenutek, da se bo lahko stisnila k postavnemu zvezdniku in z njim posnela tako zaželeni selfi. Obsedeno stanje pa se je potem prestavilo na ulice ter pred hotel, v katerem je nastanjen.

Can se je ves čas trudil, da bi vsakemu oboževalcu namenil svoj čas in ga osrečil s skupno fotografijo. Na družbenih omrežjih so oboževalke komentirale, da 30-letniku zelo pristaja nov videz. Spomnimo, da se je pred odhodom na 21-dnevno redno služenje vojaškega roka moral posloviti od svoje brade in dolgih las, ki tam niso dovoljeni.

Postavnega zvezdnika smo pred kamero ujeli lani na snemanju serije Erkenci Kuş (Jutranja ptica), ki so jo zaradi odlične gledanosti snemali kar eno leto. Vloga postavnega fotografa in lastnika oglaševalske agencije mu je prinesla svetovno slavo.

Demet Özdemir in Can Yaman navdušujeta v seriji Jutranja ptica, ki jo lahko spremljate na POP TV. FOTO: POP TV

Kaj nas čaka v novih dveh epizodah Jutranje ptice? V podjetju zavlada izredno stanje, saj so se razširile govorice, da so bankrotirali. Zaradi tega jih stranke na veliko zapuščajo, upniki pa stalno kličejo in stojijo pred vrati.

Serijo Jutranja ptica lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 17.00 na POP TV.

Can se bori s svojimi čustvi do Sanem in Emreja, hkrati pa se mora ukvarjati še s finančnimi težavami agencije. Sanem zavrne Fabrijevo ponudbo glede parfuma, saj ima ta zanjo veliko sentimentalno vrednost. Ker jo grize vest, Canu napiše pismo, v katerem mu vse pojasni.