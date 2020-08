'Pri naslednjem partnerju si želim, da bi se dobro počutil v svoji koži'

V nedavnem intervjuju je 27-letna Miley Cyrus povedala, kaj je pri svojih partnerjih najbolj pogrešala in česa si želi v novem razmerju. Zvezdnica je namreč po desetih mesecih skupnega življenja s pevcem Codyjem Simpsonom znova samska.

"Običajno se pritožujem, da so moji partnerji preveč dolgočasni, a najbrž je to tista lastnost, ki jo pri partnerju potrebujem,"je povedala pevkaMiley Cyrus, ki je pred kratkim predstavila pesem Midnight Sky."Zagotovo potrebujem mir. Res je pomembno, da se počutim izpopolnjeno in tega si zelo želim tudi v prihodnje," je še dodala v podkastu za Barstool Sports.

"Ena od stvari, ki mi je pomembna v življenju, je, da ljudje skrbijo zase. V smislu, da so samozavestni in se dobro počutijo v svoji koži. Hkrati pa obožujem zdravo hrano in rada imam ljudi, ki tudi na tak način poskrbijo zase,"je priznala zvezdnica, ki je pred kratkim praznovala šest mesecev treznosti.

icon-expand Miley Cyrus si želi najti mir. FOTO: Profimedia

Zvezdnica si želi postaviti svoje življenje na prave tirnice, tako se namerava izogibati ljudem, ki imajo podobne težave, kot jih ima sama: "Sem trezna in osredotočena na svoje zdravje, delo in preživljanje časa z najdražjimi." Cody je sicer pevko od nekdaj podpiral, da zaživi čisto življenje.

O njej pa nima preveč dobrega mnenja njen nekdanji soprog Liam Hemsworth, ki ga je po poročanju US Weekly ločitev hudo prizadela."Liam ima na tej točki zelo slabo mnenje o Miley," je povedal anonimen vir blizu zvezdnika. Nekdanja zakonca po ločitvi nista bila v stikih, Liama pa je najbolj prizadelo to, kako hitro je Miley dobila novega partnerja. Zvezdnica se je poleti 2019 zapletla v kratko razmerje s Kaitlynn Carter, nato pa se je zaljubila v pevca Codyja.

icon-expand Liam Hemsworth ni dobrega mnenja o Miley. FOTO: Profimedia