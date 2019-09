Pri osmih letih videl svojo bodočo ženo na televiziji in se vanjo zaljubil

Igralec Jason Momoa je v zakonu z 11 let starejšo Liso Bonet. Prvič jo je zagledal v eni od televizijskih serij, ko je bil star osem let in takrat je svoji mami dejal, da se bo z njo poročil. Danes imata dve hčerki, ena Jasonovih največjih želja pa je, da si ga zapomnijo kot dobrega moža in očeta.

40-letni igralec Jason Momoa, ki smo ga kot Khala Droga videli v priljubljeni seriji Igra prestolov, nastopil pa je tudi v mnogih filmskih uspešnicah, kot so Konan barbar, Braven, Liga pravičnih, Aquaman in mnogih drugih, je kljub robustnem videzu v resnici precej romantičen človek, ki mu družina pomeni več kot slava in denar. Danes je v zakonu z 11 let starejšo igralko Liso Bonet, s katero ima dva otroka: 10-letnega sina Nakoa-Wolfa Momoa in 12-letno hčerko Lolo Momoa. Svojo soprogo je prvič zagledal, ko je bil star osem let, svoje spomine na takratne občutke pa je med gostovanjem v pogovorni oddaji na televiziji CBS opisal z besedami: ''Spomnim se, da sem gledal televizijo in svoji mami rekel: ''Mama, hočem tisto punco tam.'' Mislil sem si: ''Zasledoval te bom do konca svojega življenja in naposled boš moja.''.''

Svojo soprogo je Momoa prvič zagledal na televiziji, ko je bil sam star osem, ona pa 19 let. FOTO: Profimedia

Uspešen igralec, ki v resnici nikoli ni sanjal o tem, da bi postal igralec, je bil vzgojen s strani mame, ki je bila umetnica in samohranilka. Da bi preživela, je delala v več različnih službah, nekaj časa pa ji je pomagal tudi Jason, ki se je kot najstnik zaposlil v prodajalni opreme za deskarje, na uro pa je služil približno štiri evre in pol. Kot majhen otrok je svet spoznaval skozi mamina umetniška dela, v obdobju najstništva pa ga je navdihovala njegova današnja soproga. Njen vpliv nanj se je kazal tudi v načinu, na katerega si je oblikoval pričesko.

Bolj kot vse drugo si želi, da bi si ga zapomnili kot ljubečega soproga in predanega očeta FOTO: Profimedia

Svojo kariero je začel graditi v svetu modelinga, kjer se ga je prijel vzdevek 'lepi fant'. Slednje mu nikoli ni laskalo in bolj kot vse drugo je želel spoznati osebo, ki bi spregledala njegov videz in videla njegovo pravo naravo. Ta oseba je bila Lisa. Ko jo je končno spoznal, je živel v hotelski sobi, zato je ni mogel niti povabiti k sebi, prav tako pa v tistem času ni imel osebnega avtomobila, zato sta na prvi zmenek odšla z njenim avtom.

Kariero je začel graditi kot model, prijel pa se ga je vzdevek 'lepi fant', kar mu ni bilo všeč FOTO: Profimedia

Momoa je razkril, kdaj točno je spoznal, da je Lisa njegova sorodna duša: ''Sedela sva v lokalu Cafe 101 in ona je naročila meni najljubšo pijačo, pivo Guinness in takrat sem si mislil: ''Ja, ti si tista ... Rada piješ Guinness, naročila si Guinness ... '' Jaz sem potem naročil Grits in saj veste, vse ostalo je že zgodovina.'' Potem, ko so ga v baru napadli z razbito steklenico, zaradi česar je prestal 140 šivov in jo odnesel z nekaj brazgotinami, tudi po obrazu, se je postopno znebil vzdevka 'lepi fant'. Njegov robustnejši videz ni spremenil načina, na katerega ga je videla Lisa, ki mu je v tistem času stala ob strani in pokazala, da ji je njegov videz postranskega pomena. Kmalu po incidentu s steklenico je Momoa prejel številne zanimive filmske vloge, ki jih ni mogel odkloniti, saj so sovpadale s tem, kako je od nekdaj želel, da bi ga svet videl. In tako je v večini primerov postal 'robusten junak' z velikim srcem.

Momoa je prisegel, da svoje soproge nikoli ne bo zapustil in da se ob njem ne bo nikdar počutila osamljeno FOTO: Profimedia

Ker je Bonetova, tako kot on, odraščala brez očeta, si je prisegel, da je nikoli ne bo zapustil in da se ob njem nikoli ne bo počutila osamljeno. Ena njegovih največjih želja je, kot je dejal v enem od preteklih intervjujev, da bi si ga svet in njegova družina zapomnili kot ljubečega soproga in predanega očeta. Čeprav sam večkrat stopi v čevlje takšnih in drugačnih junakov, je priznal, da so zanj največje junakinje v resnici mame samohranilke. Ob tem se je spomnil svoje mame, na katero kljub slavi in denarju nikoli ni pozabil in kateri pripisuje največ zaslug zato, da je danes takšen, kot je.