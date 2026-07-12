Pri skoraj 90 letih se je odločil za novo kariero: podaja se v glasbene vode

Legendarni igralec Anthony Hopkins dokazuje, da pri svojih 88 letih še zdaleč ni rekel zadnje. Oskarjevec se po desetletjih igralskih uspehov zdaj podaja še v glasbene vode – predstavil se bo namreč kot skladatelj.
Prihodnji mesec bo izdal svoj prvi album orkestrskih skladb, ki ga je poimenoval Life Is A Dream, dela zanj pa je ustvarjal več kot šestdeset let. Ob tem je presenetil z izjavo, da glasba že od nekdaj zaseda posebno mesto v njegovem življenju. "Glasba je bila moja prva ljubezen, moja največja želja. Skladbe ustvarjam vse življenje. Nekatere me spremljajo že desetletja in se k njim vedno znova vračam. Moje življenje je kot sanje, podpis pogodbe z založbo Decca pa predstavlja čast mojega življenja," je zveznik povedal po poročanju revije The Guardian.
Včeraj je tako že izšel njegov debitantski singel Bracken Road, ki ga je napisal leta 1963, navdih zanj pa črpal iz svojih otroških spominov na Margam v južnem Walesu. Na ulice, travnike, kmetijska polja in gore, ki so v štiridesetih letih prejšnjega stoletja obdajali njegov družinski dom.
Anthony Hopkins je eden najbolj priznanih britanskih igralcev, ki je svojo kariero začel v gledališču, kasneje pa zaslovel v Hollywoodu. Svetovno slavo je dosegel predvsem z vlogo inteligentnega, a nevarnega serijskega morilca Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo (1991), za katero je prejel svojega prvega oskarja za najboljšo moško vlogo. Znan je po svojem izjemnem igralskem razponu, saj je upodobil širok spekter zgodovinskih in izmišljenih osebnosti, od kraljev do znanstvenikov, in velja za enega največjih mojstrov psihološkega portretiranja v filmski industriji.
Decca Records je ena najstarejših in najbolj vplivnih britanskih glasbenih založb, ustanovljena leta 1929. Skozi svojo zgodovino je igrala ključno vlogo v glasbeni industriji, saj je bila pionirka na področju visokokakovostnega snemanja zvoka in klasične glasbe. Založba je postala legendarna tudi zaradi svoje vloge v popularni glasbi, saj je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja podpisala pogodbe s številnimi ikoničnimi izvajalci, vključno s skupino The Rolling Stones, čeprav je znana tudi po tem, da je leta 1962 zavrnila Beatle, kar velja za eno največjih napak v zgodovini glasbenega založništva.
Orkestrska glasba se nanaša na kompozicije, napisane za izvedbo s strani simfoničnega ali komornega orkestra. Takšna glasba je strukturirana tako, da združuje različne skupine inštrumentov, kot so godala, pihala, trobila in tolkala, ki skupaj ustvarijo bogato, večplastno zvočno podobo. Skladatelji orkestrske glasbe uporabljajo različne inštrumente za ustvarjanje čustvene globine, dramatičnih napetosti in barvitih zvočnih tekstur, kar omogoča izražanje kompleksnih zgodb in vzdušij brez uporabe besed.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.