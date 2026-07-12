Pri skoraj 90 letih se je odločil za novo kariero: podaja se v glasbene vode

Prihodnji mesec bo izdal svoj prvi album orkestrskih skladb, ki ga je poimenoval Life Is A Dream, dela zanj pa je ustvarjal več kot šestdeset let. Ob tem je presenetil z izjavo, da glasba že od nekdaj zaseda posebno mesto v njegovem življenju. "Glasba je bila moja prva ljubezen, moja največja želja. Skladbe ustvarjam vse življenje. Nekatere me spremljajo že desetletja in se k njim vedno znova vračam. Moje življenje je kot sanje, podpis pogodbe z založbo Decca pa predstavlja čast mojega življenja," je zveznik povedal po poročanju revije The Guardian.