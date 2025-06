Priča trdi, da jo je Diddy nagnil čez balkon stanovanja in ji grozil

Sojenje glasbenemu mogulu Seanu Diddyju Combsu se nadaljuje v nov mesec. Tožilstvo je kot pričo poklicalo grafično oblikovalko Bryano Bongolan, ki je pred poroto in sodnikom dejala, da jo je 55-letnik nekoč nagnil čez rob balkona stanovanja v 17. nadstropju in ji grozil, videla pa ga je tudi, ko je vrgel nož v njeno prijateljico Casandro Ventura.

OGLAS

Tožilstvo je pred sodiščem in pričami pokazalo fotografije, ki jih je posnelo takratno dekle Bryane Bongolan, na njih pa so vidne modrice, za katere grafična oblikovalka trdi, da jih je dobila med incidentom s Seanom Diddyjem Combsom iz leta 2016. Njegovi odvetniki so se med njenim pričanjem trudili dokazati, da njeno pričanje ni bilo kredibilno, sama pa je priznala, da se ne spomni več svojih natančnih izjav, ki jih je podala zveznim agentom.

Pred poroto je pričala grafična oblikovalka Bryane Bongolan, ki je zvezdnika obtožila napada. FOTO: AP icon-expand

Primer, ki je na sodišču že četrti teden, v njem pa Diddyja obtožujejo tudi trgovine z ljudmi v spolne namene, spremljajo tudi številne civilne tožbe, v katerih ga moški in ženske obtožujejo zlorab, med njimi pa je tudi nekdanje zvezdnikovo dekle Cassie Ventura in Bryane Bongolan. Ta je dejala, da je raperjevo nekdanje dekle spoznala leta 2014, ko je sodelovala s skupino Young and Reckless. Pozneje se je kot vodja oblikovanja pridružila podjetju Diamond Supply Co, kjer je Cassie pomagala pri oblikovanju kolekcije, takrat pa sta se ženski zelo zbližali. Kot je med pričanjem razkrila, sta skupaj večkrat vzeli kokain, ketamin in kadili marihuano. Priznala je, da je za pevko droge tudi kupovala, obe pa sta imeli težave z zasvojenostjo, a je sama sedaj trezna.

Grafična oblikovalka je med pričanjem povedala, da je bila večkrat tudi priča znakom, da je bil Combs do nekdanjega dekleta nasilen. Enkrat jo je med video klicem videla z modrico na očesu, raper pa je večkrat ponoči prišel razbijat po pevkinih vratih. To se je zgodilo tudi septembra 2016, ko sta z dekletom prespali v Cassiejinem stanovanju, na njeno pobudo pa se je ta umaknila v kopalnico, sama pa odšla na balkon, kamor je za njo prišel Combs in jo nagnil čez rob stanovanja in ob tem vpil: "Veš, kaj si naredila!" Preden jo je spustil, jo je potisnil v vrtno pohištvo, ki je stalo na balkonu.

Tožilstvo je poroti in pričam pokazalo fotografije, na katerih so bile vidne modrice na oblikovalkini nogi, jasno pa je bil izpisan tudi datum, kdaj so bile posnete. Kot je dejala, je po tem trpela zaradi nočnih mor in paranoje. Opisala je tudi spor, med katerim je glasbeni mogul v nekdanje dekle domnevno zalučal nož, ta pa ga je pobrala in ga vrgel nazaj proti njemu. Nihče od prisotnih v incidentu ni bil poškodovan.

Neusmiljeno navzkrižno zasliševanje

Diddyjeva obramba je skušala njeno pričanje diskreditirati tako, da je spraševala o njenih predhodnih odgovorih tožilstvu, ta pa se ni spomnila svojih odgovorov. Odvetnica Nicole Westmoreland je Bongolanovo večkrat vprašala o tem, kakšni so bili njeni odgovori tožilstvu januarja 2024, ta pa se ni mogla spomniti. Povprašala jo je tudi o domnevnem incidentu na balkonu, a je imela težave pri opisovanju podrobnosti, ki jih je delila v predhodnem zaslišanju.

Ventura, ki je pričala pred dvema tednoma in je bila ključna priča tožilstva, je sodišču dejala: "Videla sem, kako jo je potegnil nazaj čez balkonsko ograjo in jo nato porinil v pohištvo, ki je del vrtne garniture." Bongolan je med navzkrižnim zasliševanjem večkrat ponovila, da se ne spomni podrobnosti prejšnjih pogovorov s tožilstvom.

Pričal tudi forenzik