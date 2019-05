Pričanje Ashtona Kutcherja proti serijskemu morilcu bo ključnega pomena

Leta 2001, v noči podelitve grammyjev, sta bila Ashton in Ashley namenjena na zabavo, ki tradicionalno sledi podelitvi prestižnih filmskih nagrad, a se Ashley, po Ashtonovih besedah, ni odzvala na nobenega izmed klicev. Ker sta bila dogovorjena, da se bosta zabave udeležila skupaj, Ashton ni našel primerne razlage za njeno neodzivnost. V policijski izjavi je povedal, da se je odpravil proti Ashleyjinem domu v Hollywoodu, a ta na njegovo trkanje okoli 22.45 ni odprla vrat. Igralec je priznal, da je pogledal tudi skozi okno, da bi videl, ali se kdo v stanovanju premika, a je na tleh zagledal le rdečo mlakužo. Dejal je, da je bil prepričan, da gre za polito vino. Kasneje se je izkazalo, da je šlo za mlako krvi, v kateri je ležala Ashley, ki je bila taisti večer 47-krat do smrti zabodena.

Kutcherjevo pričanje bo ključnega pojmena predvsem zaradi časovnega okvirja umora – slednji je bil od leta 2001 sedem let nerešen, saj policijski organi niso našli nikakršne oprijemljive sledi, ki bi jasno izpostavila potencialnega morilca. To se je spremenilo leta 2008, ko je Gargiulo poskusil umoriliMichelle Murphy. Slednjo je, tako kot Ashely, želel večkrat zabosti z nožem, a se je Michelle uspela rešiti, ob tem pa se je Gargiulo porezal in pustil za seboj sledi svoje krvi. Zaradi tega so detektivi uspeli povezati umore, a se je 'hollywoodski razparač' kljub dokazom skliceval na nedolžnost. Njegov odvetnik je za New York Times dejal, da niti dejstvo, da je Gargiulo živel v bližini vseh svojih žrtev, še ne pomeni, da jih je dejansko umoril.