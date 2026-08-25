Tuja scena
Pričeske nogometašev 'skoraj tako pomembne kot njihovi goli'
Pobrita glava Erlinga Haalanda še naprej odmeva po svetu. Norveški nogometni zvezdnik si je v nedeljo ostrigel svoje prepoznavne svetle lase. S tem je sprožil pravo evforijo. Da lahko trendi pričesk športnih zvezdnikov čez noč dosežejo tudi slovenske ulice, potrjuje frizer in nekdanji tekmovalec šova Masterchef Slovenija. Ta se že pripravlja na naval Haalandovih privržencev.
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