Prihaja dokumentarni film o Beyonce

37-letna ameiška zvezdnica Beyonce Knowles je množico zvestih oboževalcev navdušila s svojim glasom, videzom in nepresahljivo energijo. Javnost je pogosto nagovarjala z inspirativnimi sporočili o trudu, trdem delu in ustvarjanju nečesa trajnega, o pomembnosti izobrazbe, enakosti med spoloma in prenehanju rasne diskriminacije. Zdaj bo dobila tudi svoj prvi dokumentarni film, ki bo zajel njeno dolgoletno poslanstvo.

Poleg tega, da bo film v veliki meri prikazoval Beyonceino ustvarjanje glasbe in prenašanje znanja na mlajše generacije, bo velik poudarek tudi na nedavnem glasbenem festivalu Coachella, kjer je 37-letnica nastopila kot glavna zvezda večera in z velikim glasbenim spektalom kot prva temnopolta ženska v zgodovini dosegla takšen uspeh na festivalu tolikšne razsežnosti.

Beyonce je postala znana v dekliški glasbeni skupini Destiny's Child, ko je sodelovala s prijateljicama in sočlanicama Kelly Rowlandin Michelle Williams. Leta 2003 je izšel njen album Dangerously in Love, ki se je nemudoma zavihtel na vrh glasbenih lestvic. Z albuma Crazy in Love in Baby Boy je osvojila pet grammyjev. Kmalu zatem smo jo lahko videli tudi kot igralko: nastopila je v filmu Sanjske punce (Dreamgirls) in Rožnati panter (Pink Panther). Slednjega si lahko ogledate tudi na naši spletni platformi VOYO.