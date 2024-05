Prihaja dokumentarni film o glasbeni skupini Led Zeppelin

Prvi uradni dokumentarec o skupini z naslovom Becoming Led Zeppelin je nastal v neodvisni produkciji. Dogovor o distribuciji so z režiserjem in družbo Altitude Film Sales sklenili pri Sony Classics. Film, ki prikazuje ustanovitev in zgodnja leta skupine Led Zeppelin , je nastal ob polnem sodelovanju benda, ki je prvič pristal na sodelovanje pri biografskem dokumentarcu.

Becoming Led Zeppelin sledi štirim moškim in njihovi ljubezni do glasbe ter razkriva njihove individualne poti po glasbeni sceni v 60. letih prejšnjega stoletja, ko igrajo v majhnih klubih po vsej Veliki Britaniji ali izvajajo nekatere največje uspešnice tega obdobja. Sledi jim vse do srečanja poleti 1968 na vaji, ki jim za vedno spremeni življenje.

Štiri potovanja združijo v eno, odločijo se osvojiti ZDA, vrhunec pa dosežejo leta 1970, ko postanejo skupina številka ena na svetu. Četverica Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones in John Bonham je ustvarila lastno različico blues rocka in prispevala skladbe, kot so Kashmir, Dazed and Confused, Whole Lotta Love, Stairway to Heaven, Black Dog in Immigrant Song.