Prihaja nov dokumentarni film o globalni ikoni Elizabeth Taylor

Film legendarno Elizabeth Taylor predstavi v presenetljivo ranljivi različici. Največja zvezda svoje ere se je zelo obremenjevala z mislijo, da je javnost in igralski ceh - kot profesionalko - ne jemlje dovolj resno, po osupljivi igralski karieri pa se je v 80ih povsem posvetila dobrodelnosti in zbiranju sredstev za bolnike z aidsem.

"Ena od stvari, ki me je presenetila, je bila njena negotovost. Bila je globalna zvezdnica, pa hkrati zaskrbljena, da je kot igralke niso jemali resno. Dojemali so jo kot seks simbol," je dejala režiserka dokumentarca Nanette Burnstein in dodala: "Zapletla se je v veliko ljubezenskih razmerij, tudi s poročenimi. Zaradi tega so jo srdito obsojali, zanjo je bilo to zelo boleče. Zmerjali so jo s candro, da je razdiralka zakonov. Povedala je, da jo je njen oče označil za vlačugo, ko se je poročila z Richardom Burtonom. Soočala se je s težkimi situacijami, ki bi se jim v teh časih verjetno lahko izognila."