Prihajajo štiri nove zgodbe o Harryju Potterju

Britanska avtoricaJ.K. Rowlingbo naslednji mesec, 27. junija, izdala štiri nove zgodbe o Harryju Potterju, ki bodo izšle kot e-knjige na digitalni platformi Pottermore, ki se ukvarja z vsem, kar je povezano s svetom Potterjevega čarovništva.

Štiri nove zgodbe s Potterjem, ki jih je ilustriral Rohan Daniel Eason, bodo predstavljene med različnimi učnimi urami, ki jih učijo na Hogwartsovi šoli čarovništva. Naslovi knjig bodo Potovanje skozi čarovnije in obramba pred temnimi umetnostmi, Potovanje skozi napoje in herbologijo, Potovanje skozi preroke, astronomijoin Potovanje skozi skrb za čarobna bitja.

"Pripravite se, da se poglobite v bogato zgodovino magije z novo serijo kratkih e-knjig, ki jih navdihuje razstava Britanske knjižnice in njena spremljevalna knjiga, Harry Potter: Zgodovina magije. Poleg raziskovanja izvora čarovnije skozi zgodovino in folkloro bodo kratke e-knjige vsebovale tudi opombe, rokopisne strani in očarljive skice," napovedujejo na spletni strani Pottermore.

Potterjeva saga vsebuje sedem knjig, prva je izšla leta 1997, kar je sprožilo svetovno "pottermanijo", knjige pa so spremenili tudi v uspešne filme, v katerih so zaigrali Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes in drugi.