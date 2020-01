'Prihajava iz uničenih domov, toda za svoj dom se boriva'

Ameriška glasbenicaPink inCarey Hart sta skupaj že 18 let, njuna skupna pot pa ni bila lahka. Ljubezensko razmerje sta začela leta 2001, toda že po dveh letih sta se razšla. Očitno pa je bila ljubezen dovolj močna, da sta razmerje zakrpala. Pevka je nato svojega dragega zaprosila za roko leta 2005, januarja 2006 sta se sprehodila do oltarja, toda po dveh letih zakona sta se februarja 2008 znova razšla Leta 2010 pa sta presenetljivo naznanila, da sta znova skupaj.

"14 let sem poročen s to neverjetno žensko. Tako zelo sem ponosen na življenje, ki sva ga skupaj gradila. Oba sva prišla iz uničenih domov, vendar sva se odločila, da bova trdo delala na svojem domu. In glejte nas zdaj! Ko sva se srečala, sva bila dva upornika, toda sva skupaj zrasla in zdaj imava neverjetno družino. Hvala, ker si moja najboljša prijateljica (vem, da tega ne maraš) in neverjetna mati najinim divjim otrokom. Tako zelo te ljubim," pa je ob 14. obletnici zapisal Carey na Instagramu. Oba zvezdnika namreč prihajata iz družin, kjer sta se starša ločila, zato sta slavna zakonca še toliko bolj odločna in ponosna na njun zakon.