Prihodnje leto na odrskih deskah muzikal Karate Kid

Muzikal je napisal Robert Mark Kamen , avtor scenarija izvirnega filma iz leta 1984, v katerem sta zaigrala Ralph Macchio in Pat Morita . Songe in glasbo podpisuje Drew Gasparini . Muzikal na novo interpretira zgodbo o odraščanju skozi gibanje in glasbo, v ospredje pa postavlja odnos med mentorjem in učencem, Danielom LaRussom in gospodom Miyagijem, poroča spletni portal Variety .

Izvirni film je postal kulturni fenomen, Morita, ki je zaigral v vlogi Miyagija, pa je prejel tudi nominacijo za oskarja za najboljšo stransko vlogo. Franšiza danes med drugim vključuje še tri filme ter remake iz leta 2010 z Jadnom Smithom in Jackiejem Chanom v glavnih vlogah, televizijsko serijo Cobra Kai ponudnika pretočnih vsebin in letošnji film Karate Kid: Legends.

Muzikal je bil premierno uprizorjen leta 2022 v St. Louisu in je požel navdušenje. Britanska turneja se bo začela 28. aprila v londonskem gledališču New Wimbledon Theatre, nato pa bo muzikal do avgusta obiskali 11 mest v Angliji, na Škotskem in v Walesu. Med drugim bo uprizorjen v Manchestru, Leedsu, Liverpoolu, Oxfordu, Sheffieldu, Sunderlandu, Birminghamu in Glasgowu.