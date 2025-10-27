Svetli način
Prihodnje leto na odrskih deskah muzikal Karate Kid

London, 27. 10. 2025 13.58 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA , E.M.
Spomladi prihodnje leto na britanske odre prihaja muzikal Karate Kid. Britanska turneja se bo začela aprila v londonskem gledališču New Wimbledon Theatre. Muzikal bo kasneje tudi na West Endu in Broadwayu.

Muzikal je napisal Robert Mark Kamen, avtor scenarija izvirnega filma iz leta 1984, v katerem sta zaigrala Ralph Macchio in Pat Morita. Songe in glasbo podpisuje Drew Gasparini. Muzikal na novo interpretira zgodbo o odraščanju skozi gibanje in glasbo, v ospredje pa postavlja odnos med mentorjem in učencem, Danielom LaRussom in gospodom Miyagijem, poroča spletni portal Variety.

Prihodnje leto na odrskih deskah muzikal Karate Kid
Prihodnje leto na odrskih deskah muzikal Karate Kid FOTO: Profimedia

Izvirni film je postal kulturni fenomen, Morita, ki je zaigral v vlogi Miyagija, pa je prejel tudi nominacijo za oskarja za najboljšo stransko vlogo. Franšiza danes med drugim vključuje še tri filme ter remake iz leta 2010 z Jadnom Smithom in Jackiejem Chanom v glavnih vlogah, televizijsko serijo Cobra Kai ponudnika pretočnih vsebin in letošnji film Karate Kid: Legends.

Muzikal je bil premierno uprizorjen leta 2022 v St. Louisu in je požel navdušenje. Britanska turneja se bo začela 28. aprila v londonskem gledališču New Wimbledon Theatre, nato pa bo muzikal do avgusta obiskali 11 mest v Angliji, na Škotskem in v Walesu. Med drugim bo uprizorjen v Manchestru, Leedsu, Liverpoolu, Oxfordu, Sheffieldu, Sunderlandu, Birminghamu in Glasgowu.

