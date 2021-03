Prijatelj Karlie Kloss po nesreči razkril spol otroka

Čestitkam ob rojstvu prvorojenca so se na družbenih omrežjih pridružili tudi njuni prijatelji, eden izmed teh pa je po nesreči izdal, da je Karlie postala mamica fantka. Med prijatelji, ki so izrazili svoje veselje ob novici, je bil tudi Mickey Hess, mož modne oblikovalke Mishe Nonoo in dedič oljnega mogotca, ki je zapisal: "Že zdaj ga imamo zelo radi." Zapis so kmalu opazili oboževalci, ki so sedaj prepričani, da sta Klossova in Kushner postala starša dečku.