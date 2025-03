Prijatelj Liama Payna po opustitvi obtožb zoper njega: Vsak dan sva bila skupaj

Liam je umrl oktobra 2024, ko je padel z balkona hotela v Argentini, kamor je z dekletom odpotoval na počitnice. Zanj so bile usodne poškodbe pri padcu. Toksikološki izvidi so pokazali, da je imel zvezdnik v telesu sledi alkohola, kokaina in antidepresivov, ki jih je dobil na recept.

"Kot prijatelj vidiš, da ima nekdo težave z odvisnostjo, in narediš, kar lahko, a na koncu dneva gre za njihovo odločitev. Vidiš, kam stvari peljejo, on pa ni imel sreče. Zgodilo se je na tragičen način," je dejal Nores.

Roger je naslovil tudi kritike, ki jih je bil deležen s strani pevčevih oboževalcev, in dejal, da razume njihove občutke. "Ko nekoga, s komer si odraščal ob njegovih pesmih in glasu, ni več, se je s tem težko sprijazniti. Skušajo najti pojasnilo," je dejal poslovnež, ki je bil decembra skupaj z vodjo hotela in receptorjem obtožen uboja. Noresa so obtožili, da ni ustrezno skrbel za zvezdnika in ga je zapustil, kljub temu, da je vedel za njegove težave z odvisnostjo. Februarja so obtožbe zoper trojico opustili.