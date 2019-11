Prijatelj Linde McCartney našel njena pisma iz leta 1967

Miki Antony, nekoč dober prijatelj Linde McCartney, je našel njena neobjavljena pisma iz leta 1967, ko je spoznala Paula McCartney. V pismih je pisala tudi o tem, kako je pustila svojo tedanjo službo in postala samostojna fotografinja.

Poroka glasbenika Paula McCartneyja, člana nekdaj izjemno priljubljene skupine The Beatles, in Linde McCartney, profesionalne fotografinje, je bila ena od najodmevnejših zvezdniških porok, zakonca pa sta bila skupaj skoraj 30 let. Po poročanju portala The Guardian pa so sedaj v javnosti objavili pisma, kjer je Linda v 60. letih prejšnjega stoletja zapisala svoje navdušenje nad druženjem s članom skupine The Beatles.

Linda je Paula McCartneyja spoznala leta 1967. FOTO: Profimedia

Junija 1967, le nekaj tednov po tem, ko sta se Paul in Linda zaljubila, je fotografinja v ameriškem rumenem tisku videla nekaj stavkov o sebi. Kopijo kolumne je poslala prijatelju in ob tem zapisala:"Pravijo, da je Paulova najljubša ženska Linda Eastman, fotografinja." V pismu je še dodala: "Mislim, da se boš zaradi priložene novice smejal. Nimam pojma, kje so pobrali takšno laž. To dokazuje, kako pišejo časopisi." Njen prijatelj glasbenik Miki Antony je potrdil, da so bila pisma namenjena njemu, z besedami kolumnista Walterja Winchella pa se je strinjal:"Moja reakcija je bila polna smeha, saj sem vedel, da so njegove besede resnične," je prijatelj povedal britanski časopis The Observer. "Ko je prvič prišla v London in se dobila s Paulom, je prenočila pri meni. Rekla je, da sta skupaj preživela čudovit večer in dodala, da ima pevec izredno rad bele zajce, zato mu ga je kasneje tudi podarila in takrat jo je Paul še enkrat povabil na večerjo. Tako se je začela njuna romantična zgodba,"je povedal Miki, ki je med selitvijo odkril pisma, ki jih bo januarja skupaj z njenimi avtogrami prodal na dražbi v Londonu.

Linda je postala samostojna fotografinja in spremljala rock'n'roll glasbenike. FOTO: Profimedia

Prijatelja sta se sicer spoznala na univerzi v Arizoni leta 1965, o njunem prijateljstvu pa je Miki povedal: "Bila sva izredno dobra prijatelja leto in pol. Nato pa je odšla v svet Beatlov in to je bilo to ... Bila je ljubka." Tudi legendarni član skupine The Beatles je bil navdušen nad svojo simpatijo. O njunem prvem srečanju leta 1967 v nočnem klubu v Londonu je povedal, da je občutil takojšnjo privlačnost. Poročila sta se leta 1969, Linda pa je zaradi raka na dojkah umrla pri komaj 56 letih leta 1998. Profesor Kenneth Womack, velik poznavalec Beatlov, je glede pisem povedal: "Pričajo o tem, da je od leta 1967 napredovala od samostojne fotografinje do pomembne spremljevalke priljubljene skupine The Beatles na njihovih turnejah. Zanimiva pa je zlasti njena zavrnitev govoric o romanci s Paulom, za katero se je izkazalo, da je resnična."

Paul in Linda McCartney sta se poročila leta 1969. FOTO: Profimedia