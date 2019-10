Prijatelj Meghan Markle: Dokumentarec je veliko olajšanje

"Iskreno, trenutno je težko obdobje. Zdi se mi, da ob tem dokumentarcu čutim olajšanje, ker je lahko resnično iskrena glede vsega dogajanja. Vsi, ki smo vedeli, kaj se dogaja, resnično nismo vedeli, kako bi se odzvali. Nismo našli pravega načina, kako bi lahko pomagali in to je bil velik izziv za vse," je povedal Daniel za televizijsko mrežo CBS.

Pred kratkim so na ITV premierno predvajali dokumentarec Harry & Meghan: An African Journey, v katerem je Meghan Markle skupaj s princem Harryjem in petmesečnim sinom Archiejem predstavila njihovo turnejo po Afriki. V enem izmed posnetkov je postala temnolaska zelo čustvena, ko je govorila o negativnem vplivu medijev, s katerim se mora soočati kot članica kraljeve družine in tudi kot mati.

Dodal je še, da lahko marsikaj preberemo z njenega obraza: "Občutke izraža že z mimiko, ko dobi vprašanje najprej zastane, potem ga šele resnično ponotranji in to se ji vidi v očeh." Med drugim je poudaril, da je bila resnično vesela, ker jo je novinar vprašal po njenih občutkih.

Potrdil je tudi to, da je Meghan izjemno močna oseba in zagotovil, da pritiskom tabloidov ne bo podlegla."Vem, da ji trenutno veliko misli potuje skozi možgane in verjamem, da si želi samo to, da bi bila njena fanta na varnem in toliko jo poznam, da vem, da bo poskrbela za to."

Dokumentarec je med drugim dvignil veliko prahu tudi zaradi Harryja, ki je priznal, da sta se z bratom oddaljila, prav tako pa je poudaril, da se bo boril proti tabloidom, saj noče, da Meghan doleti enaka usoda kot je princeso Diano.

Sicer pa si bosta zakonca privoščila šesttedenski oddih od kraljevih dolžnosti in medijskega pompa, saj bosta obiskala ZDA.