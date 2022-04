Prijatelj Minnellijeve: Lizo so na oskarjih prisilili v uporabo invalidskega vozička

"Sabotaža," je prepričan prijatelj Minnellijeve, ki je spregovoril za ameriški radio in razkril, kaj se je dogajalo v ozadju prireditve. "Liza je pristala na nastop na oskarjih pod pogojem, da bi sedela na režiserkem stolčku," je pojasnil in dodal, da je zvezdnica zaradi težav s hrbtom težko stala ter da je zato potrebovala oporo. "Želela je izgledati dobro, poleg tega pa ni želela, da bi ljudi skrbelo," je nadaljeval in razkril, da ji je oderski menedžer v zadnjem trenutku dejal, da mora uporabiti invalidski voziček. "Morda pa so bili odgovorni pretreseni zaradi zaušnice, ki se je zgodila med podeljevanjem nagrad," je na glas razmišljal Michael Feinstein, kljub temu, da je bilo med neljubim dogodkom in podelitvijo zadnje nagrade v večeru več kot dovolj časa za organizacijo Lizinega 'nastopa'.