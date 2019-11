Prijatelj o Weinsteinu: Mislim, da bo kmalu doživel živčni zlom

Harvey Weinstein trdno stoji za svojimi besedami in še vedno zagovarja svojo nedolžnost. Njegovi bližnji so za javnost spregovorili, kako se je spremenil, odkar so ga preplavile obtožbe. Postal je popolnoma bled, njegov izraz na obrazu je prazen in nič več ne skrbi za svoj videz. Mimoidoči bi težko verjeli, da je bil to nekoč najpomembnejši človek v Hollywoodu.

Več kot 80 žensk je od leta 2017 Weinsteina obtožilo spolne zlorabe, ki vključuje vse od nadlegovanja do posilstva. Sojenje naj bi se zaključilo 6. januarja 2020, celotne obtožbe pa so ga tako izčrpale, da se je izrazito postaral. K temu je pripomogla tudi operacija hrbta, saj je postal fizično šibkejši.

Obtoženi filmski producent še vedno trdi, da je nedolžen in kaznivih dejanj ne priznava. Njegovi odvetniki trdijo, da je bil vsak stik s tistimi, ki ga obtožujejo spolnih zlorab, sporazumen. "Vsak, ki ga vidi in se z njim pogovarja, ve, da so obtožbe terjale čustveni in fizični davek. Mislim, da bo kmalu doživel živčni zlom,"je potrdil eden od prijateljev, ki so zelo zaskrbljeni.

Vse skupaj se je začelo, ko sta ga dve ženski obtožili, da je eno od njiju producent leta 2013 v newyorški hotelski sobi posilil, drugo pa leta 2006 v njenem stanovanju prisilil v oralni seks. Weinstein je vse obtožbe zanikal in trdi, da je nedolžen. Še vedno pa ni jasno, ali je razvpiti producent res vpleten v omenjene obtožbe.

"Harvey misli, da vsaka ženska išče svojih 15 minut in verjame, da so bila to ljubezenska razmerja. Razburjen je zato, ker mu je odvzeta moč in noče izkoristiti priložnosti, da bi na ta način postal boljši človek,"je povedal njegov bližnji prijatelj, ki je želel ostati anonimen. Dodal je še, da je Weinstein prepričan, da so tožilke skupaj sestavile neke podrobnosti, ki se v resnici niso zgodile in zato je celotna zadeva videti tako, kot je.

"Mislim, da ta človek ne more spati. Zbudi se, prebere novice in hodi k zdravniku, ker ima precej zdravstvenih težav. Prav tako nima veliko prijateljev, ki bi jih lahko poklical, saj so vsi večinoma njegovi uslužbenci,"je dejal vir blizu obtoženega in dodal: "Večino časa preživi v svoji hiši, saj se boji, da bi se mu ljudje posmehovali in ga žalili. Prav tako si ne želi, da bi ga kdorkoli fotografiral." Anonimen vir je še potrdil, da je s svojim bratom Bobom Weinsteinom pretrgal vezi.

Prijatelji pravijo, da najbolj obžaluje svojo ločitev z Georgino Chapman, s katero sta se razšla leta 2017, ko so mediji začeli pisati o njegovih spolnih nadlegovanjih. Trenutno sta v stikih samo, ko pride do njunih otrok. "Žalosten je zaradi vsega, kar se je zgodilo in zaradi razpada svojega zakona. Na nek način mu je žal, da so ga ujeli. Če ne bi bilo gibanja #MeToo, verjame, da bi še vedno imel srečen zakon," je dejal prijatelj in dodaja, da želi delovati, kot da mu je vseeno, a mu je celotna zadeva prišla do živega.