Prijatelj pokojnega Liama Payna zaradi obrekovanja toži pevčevega očeta

Oče pokojnega pevca Liama Payna , ki je zaslovel v zasedbi One Direction , se sooča s tožbo zaradi obrekovanja. Zoper Geoffa Payna jo je vložil pevčev prijatelj Roger Nores , ki trdi, da se je Geoff v izjavah argentinski policiji, ki preiskuje Liamovo tragično smrt v Buenos Airesu, zlagal in ga žalil. Nores je sicer eden od petih ljudi, ki jih policija preiskuje v povezavi s Paynovo smrtjo, njega pa obtožujejo uboja.

31-letni Payne je oktobra 2024 padel z balkona hotela v Buenos Airesu, kjer je bil na počitnicah in podlegel poškodbam. Toksikološko poročilo je pozneje pokazalo, da je bil zvezdnik v času smrti pod vplivom prepovedanih substanc, v povezavi z njegovo smrtjo pa je policija obtožila pet ljudi, med njimi tudi Noresa, ker je zvezdnika pustil samega, čeprav ni bil v prisebnem stanju.

Tožbo zoper Geoffa je vložil na sodišču na Floridi, v njej pa trdi, da je Payne starejši podal lažne izjave policiji, v katerih ni upošteval bistvenih stvari, njegove trditve pa niso temeljile na osebnem poznavanju. Nores izpodbija tudi izjavo, da je bil Liam zaradi težav z odvisnostjo pod njegovim varstvom in varstvom dekleta Kate Cassidy , trdi pa, da, kljub njunemu trdnemu prijateljstvu, ni bil uradno zadolžen, da skrbi za zvezdnika.

"Liam je bil samostojna odrasla oseba, ki je odločala zase," je navedeno v Noresovi tožbi, jasno pa je zapisano tudi, da sam ni bil nikoli njegov uradni skrbnik. Dodal je še, da so izjave pevčevega očeta, ki so jih povzemali tudi mediji, uničile njegov ugled in mu s tem povzročile veliko škodo.

Morebitno odškodnino, ki bi jo dobil v tožbi, bi Nores namenil Paynovemu sinu Bearu, ki ga je zvezdnik imel z nekdanjo partnerko Cheryl.