Prijatelj princa Harryja: Kraljeva družina je disfunkcionalna

Dolgoletni prijatelj princa Harryja James Haskell je v novem intervjuju kraljevo družino označil za zelo nefunkcionalno. Nekdanji igralec ragbija je v intervjuju za London Times povedal, da je v preteklih letih preživel veliko časa pri Windsorjih. "Nekateri so boljši ljudje kot drugi," je dejal in dodal, "opravljajo čudovito delo, vendar so tudi sodobna družina, ki je zelo nefunkcionalna." Kljub kritikam je Haskell branil monarhijo in menil, da imajo pomembno vlogo in da stoji za tem, kar počnejo.

Njegov prijatelj, princ Harry, se zadnja leta sooča s številnimi nesoglasji s svojo družino, prav tako pa so se ekstremno oddaljili. Njihove težave so se še dodatno poglobile, ko je princ svoja razmerja z očetom in bratom opisal v knjigi spominov Spare. Viri blizu družine so poročali, da je bil odnos med princem Williamom in mlajšim bratom pred meseci zelo slab, vendar naj ne bi bil nepopravljiv. Njegov odnos z očetom, kraljem Karlom III., pa menda ni nič boljši, saj se naj ne bi niti pogovarjala. Prejšnji mesec je ustanovitelj Invictus Games obiskal domovino in ni videl ne očeta ne brata.

39-letnega Haskella poleg njegovega prijateljstva s kraljevo družino povezuje še njegov prijatelj in sovoditelj podkasta Mike Tindall. Slednji je poročen s hčerko princese Anne Zaro Phillips. Tindallovi so si blizu z zakoncema Susseškima ter prav tako s Harryjem in njegovo soprogo Meghan Markle. Haskell se je udeležil tako Tindallove poroke leta 2011 kot tudi Harryjeve poroke leta 2018. Lansko leto sta se William in princesa Catherine skupaj s princeso Anne pojavila v podkastu, kjer je Middletonova povedala, da se rada kopa pri nizkih temperaturah. "Bolj hladno, bolje je. Če je temno in dežuje, mi je še toliko bolj všeč," je dejala.